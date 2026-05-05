WhatsApp stopt met zijn avatars. Misschien weet je nu niet eens waar we het over hebben, want deze functie is niet bepaald veelgebruikt. In ieder geval niet in Nederland. En misschien elders ook niet, want Meta verwijdert het nu uit de app.

WhatsApp-avatars

De avatars zijn een manier om niet je eigen foto te hoeven gebruiken en toch enigszins herkenbaar te zijn. Het zijn avatars zoals je ze ook kent van Instagram, waar ze vaak een iets prominentere rol hebben zodat ze als emotie op je Story kunnen worden gezet.

Maar op WhatsApp is de toepassing net even minder. Het zou leuk zijn als je ze als emoji kunt gebruiken, maar het zijn dan meteen stickers. En je profielfoto op WhatsApp. Meta verwijdert de avatars niet in één keer, maar doet het in fases. In eerste instantie gaat de mogelijkheid om er een te maken weg uit de app, dan kun je je avatar niet meer maken of aanpassen. Er zijn ook mensen die al te zien krijgen dat hun virtuele figuurtje er straks niet meer is.

Stickers en profielfoto

Je zal op den duur ook merken dat je in je stickercollectie geen avatars meer voorbij ziet komen. Wel kun je ze nog gebruiken als ze bij je recente of favoriete stickers staan. Dat is fijn, want op die manier kun je ze tenminste nog blijven gebruiken. Alleen mis je wel de optie om nieuwe stickers te maken.

Wat Meta precies heeft gezien in het gebruik ervan is onbekend, daar deelt het geen cijfers over, maar het zal ongetwijfeld gewoon niet goed gebruikt worden. WhatsApp zou verder aan een nieuw startscherm werken, waaronder een waarbij de statusupdates bovenin te zien zijn. Net als bij Instagram zie je dan je chats met daarboven bolletjes met statusupdates.

Meta heeft financieel goede cijfers de laatste tijd: het gaat zels beter dan ooit, maar toch zet het 8.000 mensen op straat. Het is een herstructurering rondom kunstmatige intelligentie, waardoor veel banen simpelweg niet meer nodig zijn. Meta heeft zijn werknemers altijd enorm gestimuleerd om AI te gebruiken, en het is de vraag of dat ze nu misschien dan toch duur komt te staan. De medewerkers tenminste: Meta lijkt er juist veel succes mee te hebben.