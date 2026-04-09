Meta heeft Muse Spark gelanceerd, wat komt van het nieuwe superintelligence lab van het bedrijf. Het is een volledig nieuwe AI, dus helemaal los van Llama, dat we inmiddels goed kennen van Meta en dat ook door veel bedrijven wordt gebruikt. Muse Spark is weer iets heel anders: het is vanaf 0 opgebouwd en het is bedoeld om complexere antwoorden te geven en nauwkeuriger antwoord te geven.

Het model kan op basis van Instagram -, Facebook- en Threads-content helpen en er is ook een modus waarbij 16 AI-agenten tegelijkertijd redeneren: dat zorgt voor een aanzienlijk betere reactietijd en prestaties, zegt Meta. Het model is direct beschikbaar via Meta.ai en de Meta AI-app. In de komende weken wordt het ook geïntegreerd met Instagram en WhatsApp

Meta zegt dat juist omdat er wordt geput uit Instagram en Facebook , er antwoorden komen die gebaseerd zijn op de echte wereld. Het doelt dan bijvoorbeeld op evenementen die worden aangeraden. Meta wil daarnaast zorgen voor minder fouten, zonder dat de antwoorden homogeen worden.

Wat Muse Spark interessant maakt is dat het eigenlijk betekent dat Meta het heel anders gaat doen. Mark Zuckerberg kwam vorig jaar met dat superintelligence lab omdat mensen niet bepaald te spreken waren over Llama 4. Nu moet het dus helemaal anders en het idee is dat het nog even niet open source is, maar er later wel een open source variant komt. Het is interessant dat Meta het aandurft om een model te presenteren dat niet meteen het grootste en beste is, maar juist goed zou moeten zijn in heel specifieke taken.

Je kunt met Muse Spark praten via spraak, tekst en beelden, maar wel moet je hiervoor ingelogd zijn op je Meta-account, wat sommige mensen bang maakt voor de invloed die dat heeft op de privacy. Meta zegt niet dat persoonsgegevens van sociale media worden gebruikt, maar tegelijkertijd weten we dat het model waarschijnlijk wel op deze data getraind is. Het wordt door Meta ook wel persoonlijke intelligentie genoemd: eigenlijk zelfs persoonlijke superintelligentie, waarbij actief wordt meegedacht met de gebruiker.

