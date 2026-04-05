Deze week had iedereen het erover: de ratten in Amsterdam. Amsterdam naar de ratten, grappen over de rattenvanger van Hamelen: het kon niet op, maar er is meer gebeurd deze week.

Ratten

Het zijn geen fijne beelden om naar te kijken, maar weet dat het restaurant nu is gesloten: de ratten bleken een Amsterdams restaurant 's avonds over te nemen alsof ze Ratatouille 2 aan het maken waren. Dat is niet zo fris:

Koeienverhuizing

De Schotse hooglanders op Hothfield Heathlands zijn verhuisd omdat ze online te populair zijn. Op zich is populariteit niet erg, maar mensen die de dieren ´kennen' van social media kunnen ze niet zo goed met rust laten. De knappe dieren zijn enorm in trek en mensen realiseren zich niet dat ze ook gevaarlijk kunnen zijn.

Een echt Yoshi-ei?

Jordan_the_stallion8 is een heel bekende contentmaker en die laat vaak viral goodies zien. Zo ook dit Yshi-ei waar we heel jaloers op zijn. Extreem schattig, en het is niet eens een 1 april-grap : deze Yoshi-robot met ei bestaat echt.

Supermodel heeft neptanden

Kamolwan Chanago is een heldin. Dit 18-jarige model verloor tijdens een missverkiezing haar boventanden, maar ze loste het enorm charmant op. Complimenten!

Artemis II-astronaut is per ongeluk halfnaakt in beeld

Victor Glover is onderweg naar de maan, maar in die kleine Orion moet hij met zijn mede-astronauten wel vanalles doen, waaronder: zichzelf omkleden. Normaliter zorgt NASA in een stream dat de mensen die zich omkleden even niet in beeld zijn, maar dat waren ze bij Victor even vergeten, waardoor hij met ontbloot bovenlichaam te zien was. Niks geks, maar er werd toch even gevraagd of hij het erg vond, maar het boeide hem niks: en dat snappen we wel, want hij heeft hard aan zijn lijf gewerkt.

Viral Tetris watch