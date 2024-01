Tetris ‘uitgespeeld’, zo ongeveer

Tetris was in de jaren 90 naast ‘Patience’ een van de geestdodende spelletjes die menigeen heel wat uren gespeeld heeft. Het draaien van verschillende naar beneden vallende blokjes die je dan zo moest proberen te laten stapelen dat horizontale regels gevuld werden en zich oplosten. De kunst was de stapel blokjes in bedwang te houden, want kwamen ze te hoog, dan was je ouderwets ‘af’. Gaandeweg het spel gingen de blokjes echter steeds sneller vallen, waardoor je als speler dus ook steeds minder tijd kreeg om ze goed te positioneren en stapelen. Kwam je verder dan level 15, dan had je al hele snelle vingertjes. Het was hoe dan ook een verslavend spelletje. En dat geldt overigens nog steeds want Tetris wordt nog altijd door miljoenen mensen gespeeld.

Na 34 jaar lijkt Tetris uitgespeeld te zijn

Jarenlang werd aangenomen dat level 29 het laatst enigszins speelbare niveau was omdat de blokken daarna zo snel naar beneden vallen dat het fysiek schier onmogelijk wordt om ze nog te draaien en positioneren. Uitspelen kon dus niet. Tenminste, in de 34 jaar nadat Tetris in 1989 voor het eerst verscheen op de Nintendo, is het laatste level nog altijd niet gehaald. Tot nu dan, zo ongeveer. En Amerikaanse Tetris speler die zelf nog maar 13 jaar is, Willis Gibson, lukte het om als eerste ter wereld sinds de release van Tetris, de game uit te spelen. Nou ja, zo ongeveer dus.

We gaan maar even niet vragen hoeveel uur Willis dagelijks met Tetris doorbrengt, maar hij is er in geslaagd om tot leven 157 te komen. Daarna gaf Tetris het maar op en verscheen het al jaren als heilige graal bekend staande ‘eindscherm’ van Tetris. Het spel crashte. Zoals veel gamers heeft ook Willis zijn YouTube kanaal waar je hem live kunt volgen tijdens zijn game-avonturen. En dus werd het heugelijke moment, waarbij de gamer bijna gaat hyperventileren, op video vastgelegd.