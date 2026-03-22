Deze Week Viral: trambestuurders, docenten en een epische stem

Social Media22 mrt , 19:54doorLaura Jenny
Het was weer een week waarin we veel social media-posts voorbij zagen komen en het is fijn dat er ook veel positiviteit op het internet te vinden is. Daarom in deze editie van Deze Week Viral: vooral veel vrolijke posts.

Trambestuurder om vrolijk van te worden

Ze bestuurt de tram en ze maakt haar eigen kleding: Celine is trambestuurder in Den Haag en ze vindt het vooral heel leuk om mensen lieve dingen toe te spreken via de intercom. Ze heeft er zelfs voor gezorgd dat mensen bij HTM gingen solliciteren, omdat ze haar werk er wel heel leuk uit laat zien:

Lekker goed nieuws

We houden van accounts die goed nieuws verzamelen en dit is er zo-een: daar wordt je toch blij van?

Bijna aangereden

Deze TikTokker maakte beelden van een auto die bijna een vrouw aanreed: ze kon nog maar net op tijd overrennen, terwijl een asociale automobilist kneiterhard doorrijdt.

De epische stem van een Oegstgeesterraadlid

Hij zou zo nieuwslezer kunnen zijn. Jan Rutger van Zwet van de VVD in Oegstgeest was natuurlijk ook volop campagne aan het voeren voor de verkiezingen, maar zijn standpunten kwamen niet echt over: mensen waren veel te veel onder de indruk van die dijk van een stem.

Leo heeft weer een nieuwe meme

Leonardo DiCaprio heeft een heleboel memes op zijn naam staan, maar daar kan er nu weer eentje bij: als je iets moet, waar je helemaal niet mee hebt ingestemd. Gemaakt op: de Oscars van 2026, waar zijn film One Battle After Another er met gigantisch veel gouden beeldjes vandoor ging.

Karmanisha legt het uit

Karmanisha is docent op een school en dan krijgt ze wel eens vragen van haar leerlingen. En daar maakt ze leuke TikTok-video's van die miljoenen views trekken: wij zijn fan.
