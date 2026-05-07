Voor veel Signal-gebruikers voelt de desktopapp nog altijd als een verlengstuk van de mobiele versie. Je hebt een smartphone nodig voor de installatie, instellingen beheer je grotendeels via mobiel en zonder actieve telefoon werkt de ervaring beperkt. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Signal werkt namelijk aan een standalone versie van Signal Desktop waarbij geen smartphone meer nodig is. Daarmee zet de populaire privacygerichte berichtendienst een opvallende stap richting een veel zelfstandiger desktopplatform.

De eerste aanwijzingen zijn opgedoken in de broncode van Signal Desktop via GitHub-commits. Daaruit blijkt dat Signal werkt aan een zelfstandig registratieproces voor desktopgebruikers.

Signal Desktop zonder Android of iPhone

Op dit moment werkt Signal Desktop alleen als gekoppeld apparaat. Gebruikers moeten eerst een account registreren via Android of iOS voordat de desktopapp gebruikt kan worden. De nieuwe aanpak verandert dat fundamenteel.

Gebruikers zouden straks rechtstreeks vanaf Windows, macOS of Linux een Signal-account kunnen registreren. Een smartphone is daarvoor niet langer verplicht. Wel blijft een telefoonnummer nodig voor registratie.

Opvallend is dat Signal daarbij niet beperkt blijft tot smartphones. Ook vaste lijnen, simpele mobiele telefoons en zogenaamde “dumb phones” zouden ondersteund blijven.

Dat maakt Signal ineens interessant voor:

gebruikers die bewust smartphonevrij willen leven

privacyliefhebbers

organisaties en bedrijven

Linux-gebruikers

mensen die Signal vooral op desktop willen gebruiken

Signal Desktop wordt minder afhankelijk van mobiel

Naast de standalone registratie werkt Signal ook aan extra instellingen binnen de desktopapp zelf. Nieuwe opties die in ontwikkeling zijn:

linkvoorbeelden genereren

foto's uit adresboeken gebruiken

privacy-opties rondom “Verzegelde afzender”

Tot nu toe moesten veel van die instellingen via mobiel worden aangepast. Door deze veranderingen krijgt Signal Desktop meer eigenschappen van een zelfstandig platform in plaats van een simpele gekoppelde client.

Wanneer Signal Desktop nog gekoppeld is aan mobiel, worden de instellingen gesynchroniseerd tussen beide apparaten.

Interessant voor bedrijven en organisaties

De stap richting standalone desktopgebruik kan ook zakelijk interessant worden.

Nu moeten medewerkers vaak eerst Signal installeren op een smartphone voordat ze via desktop kunnen deelnemen aan gesprekken of vergaderingen. Dat levert in sommige organisaties praktische en beveiligingstechnische drempels op.

Een zelfstandige desktopversie verlaagt die drempel flink.

Vooral organisaties die privacygevoelige communicatie belangrijk vinden, kijken steeds vaker naar alternatieven voor WhatsApp, Teams of Slack. Signal probeert zichzelf daarmee langzaam serieuzer neer te zetten als communicatieplatform buiten alleen consumentenchat.

Een opvallende koerswijziging voor Signal

Signal stond jarenlang bekend als een mobiele-first app. Dat was logisch: veilige communicatie via smartphones was de kern van het platform. Maar de markt verandert. Gebruikers werken vaker hybride, communiceren verspreid over meerdere apparaten en willen minder afhankelijk zijn van één smartphone.

Met deze ontwikkeling lijkt Signal dat eindelijk te erkennen. Het bedrijf heeft de functie nog niet officieel aangekondigd en er is ook nog geen releasedatum bekend. Toch laten de commits duidelijk zien dat er actief aan wordt gewerkt.

En eerlijk gezegd voelt dat als één van de belangrijkste verbeteringen voor Signal Desktop in jaren.