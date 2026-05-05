Het internet staat vol met fitgirls en fitboys die de wereld duidelijk willen maken hoe belangrijk sporten is, hoe je je vitaler voelt door voeding, enzovoort. Alleen is het de vraag of dat wel zoden aan de dijk zet. Nieuw onderzoek uit Amerika toont aan dat #fitspiration helemaal niet zo positief is.

#fitspiration

Een jongen met enorme biceps die in de fitnesstoestellen hangt, een meisje dat haar perfecte lijf in een strakke sportbroek heeft gehesen om jou te vertellen dat je een bepaald magnesiumsupplement moet gebruiken. Alles om niet alleen advies aan de man te brengen, maar vaak ook gesponsorde zaken. Toch maakt dat laatste weinig uit, het is vooral het algehele plaatje waardoor mensen problemen krijgen bij het zien van al dei fitspo.

De onderzoekers analyseerden 26 studies en wat blijkt? Al heel snel heb je last van juist negatieve gevoelens in plaats van positieve inspiratie. Gezonde gerechten, verregaande workouts en al die mooie lijven zorgen ervoor dat vooral jongvolwassenen zich minder happy in hun vel voelen. Ondertussen komen er elke dag weer talloze van deze goedbedoelde posts voorbij. Iets wat jongeren toch te zien krijgen, terwijl onbekend is wat het nu echt voor invloed heeft op hun welzijn.

Down

Deelnemers kregen in de onderzoeken 10 tot 100 #fitspo-beelden te zien en daarna werden hun psychologische reacties en hun gedrag gemeten. Wat blijkt? Mensen gaan zich sociaal meer vergelijken, krijgen een negatiever lichaamsbeeld en een onrealistische motivatie om aan het diëten te slaan of extreem te gaan sporten. Ze voelden zich ook neerslachtiger. Het maakt daarbij niet uit hoe dik, dun, lang, kort, enzovoort iemand is: iedereen bleek dezelfde effecten te ondervinden.

Die fitheidsinspiratie komt dus zeker niet altijd zo positief over als het bedoeld is: het werkt juist de andere kant op en doet het zelfvertrouwen afbrokkelen.