Instagram heeft al een app genaamd Threads, maar nu komt daar iets bij: Instants. Het gaat om een soort uitvergrote versie van een functie die heel bekend is uit Snapchat: kiekjes maken in het moment die maar 24 uur beschikbaar blijven voor anderen.

Snapchat en BeReal

Het doet een beetje denken aan een combinatie van BeReal en Snapchat. Snapchat is onder andere groot geworden door zijn verdwijnende posts: je keek een keer en de post was weg. Ook verdwijnen berichten die je elkaar stuurt na 24 uur. BeReal is weer meer van het in het moment zijn: je krijgt de oproep dat je moet posten en je post dan zonder filters en overdreven geposeer de foto. Instagram had al zoiets en dat heette Shots, maar het was weggestopt in de berichten en daardoor zagen mensen het niet echt. Nu moet de aparte app Instants daar verandering in brengen.

Je kunt hierin verdwijnende foto’s delen met je vrienden. Het gaat dan ook vooral om mensen die je kent en niet willekeurige onbekenden op het internet. Het idee is dat de foto’s snel worden gemaakt, snel verdwijnen en dat mensen de Instants zowel in die app kunnen bekijken als in Instagram. Het heeft dus dezelfde soort paraplu-opstelling als Threads heeft met Instagram als bovenliggende app.

Instagram Instants

Sociale media gaan meestal vooral om uiterlijk vertoon waarbij mensen vooral hun goede momenten plaatsen: hun beste foto’s, de leukste dingen die ze doen, enzovoort. Instants moet daar een soort tegengeluid voor bieden. Hierin is Instagram misschien niet origineel, maar het doet wel een poging om zichzelf ook van een andere kant te laten zien. Wel is het nodig dat je op je Instagram-account inlogt om de app te gebruiken.

Daarnaast lijkt het ook een dagboek-achtige inslag te krijgen, want je kunt ook terugkijken op je maand. Hierbij zie je de plaatjes die je hebt gepost terug en zo kun je zien wat je maand zoal inhield. Verder kunnen mensen zien hoe lang geleden je iets hebt gedeeld en is het mogelijk om er met emoji op te reageren. Denk aan de hart-emoji, de verbaasde emoji, de verdrietige emoji of de oogjes.