Snap heeft een reprimande gekregen van de EU. Het is een onderzoek gestart naar wat Snapchat zoal doet tegen grooming, omdat het er sterk op lijkt dat er vanuit het bedrijf te weinig wordt gedaan om kindermisbruik te voorkomen. Ook zouden er veel illegale spullen worden verkocht, mede omdat dat niet voldoende aan banden wordt gelegd.

Digital Services Act

De EU heeft enige tijd geleden de Digital Services Act in het leven geroepen en bij deze wet worden grote online platforms verplicht om onder andere illegale en schadelijke content te bestrijden. Doen ze dat niet genoeg, dan riskeren ze boetes die kunnen oplopen tot 6 procent van de jaaromzet. Snapchat riskeert nu zo’n boete, want we hebben eerder gezien bij bijvoorbeeld X dat er een onderzoek werd verricht vanuit de EU en daar kwam ook een flinke boete uit voort.

Grooming is iets dat op alle sociale media plaatsvindt: het is een soort modern kinderlokken. Een volwassene benadert hierbij een minderjarige op een online platform en probeert het vertrouwen van dat kind te winnen. Vaak doen ze dat alsof ze een veel jonger persoon zijn. Uiteindelijk krijgt het kind veel aandacht en complimenten van de online griezel en werkt het ongeveer zoals bij loverboys: zodra het kind eenmaal ‘bijt’ wordt het geïsoleerd van zijn familie en moet het seksuele getinte video’s sturen, die vervolgens worden gebruikt voor chantage.

Kindermisbruik is moeilijk te zien

Soms is het voor ouders en verzorgers moeilijk te zien dat een kind in de ban is van zo’n online kinderlokker. Immers zullen ook kinderen die gewoon gezonde banden hebben met echte vriendjes en vriendinnetjes van hun leeftijd waarschijnlijk niet willen dat hun ouders meekijken. Dat maakt het dus extra belangrijk dat de platforms waarop het plaatsvindt zoveel moeilijk doen om te zorgen dat het niet kan gebeuren. En daarin heeft Snap volgens de EU verzaakt. Althans, daar heeft het sterk de schijn van.

EU-techchef Henna Virkkunen zegt: "Van grooming en blootstelling aan illegale producten tot accountinstellingen die de veiligheid van minderjarigen ondermijnen: Snapchat lijkt over het hoofd te hebben gezien dat de Digital Services Act hoge veiligheidsnormen vereist voor alle gebruikers.” Snap zegt op zijn beurt proactief, transparant en te goeder trouw te handelen en aan de hoge eisen van de DSA te voldoen. Het zegt ook van plan te zijn dit tijdens het onderzoek te doen.

Illegale goederen op Snapchat

Volgens de EU schort het waarschijnlijk aan moderatie van de content: die tools die hiervoor worden gebruikt zijn niet voldoende om het goed tegen te gaan. Informatie over illegale producten die worden verkocht, zoals drugs of alcohol, kan zich hierdoor verspreiden op plekken waar dat niet thuishoort. Ook heeft de EU problemen met de te simpele methode om je leeftijd op te geven, de instellingen van accounts en de mechanismen waarmee dark patterns kunnen worden gerepareerd. Het zijn allemaal zaken waar de EU een vergrootglas op gaat leggen. Hoe lang het onderzoek zal duren is nog onbekend.