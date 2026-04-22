Meta is niet positief in het nieuws: enerzijds omdat het op Instagram plotseling allemaal queer-accounts van een ban voorziet, anderzijds omdat het mensen mogelijk heeft misleid. Het zou gebruikers niet hebben beschermd voor malafide advertenties. Een consumentenorganisatie in Amerika heeft een groepsrechtszaak op poten gezet.

Gratis iPhone

Meta zou vooral achter winst aanzitten en de inkomsten die het binnenkrijgt, in plaats van dat het zich zou bekommeren over het welzijn van zijn gebruikers. Er zijn ook meerdere voorbeelden van scam-advertenties te vinden in de rechtbankpapieren, zoals een advertentie voor een gratis iPhone van de overheid en een advertentie voor 1.400-tegoedbonnen voor mensen uit een bepaald jaar.

Het gaat daarbij zowel om reclame op Instagram als Facebook . Volgens de aanklagers zorgen de processen binnen Meta zelf er ook soms voor dat het moeilijk is voor medewerkers om iets aan de malafide reclames te doen. Ze stellen: "Meta beweert dat het er alles aan doet om frauduleuze advertenties op zijn platforms aan te pakken. Maar in werkelijkheid heeft Meta willens en wetens stappen ondernomen en beleid ingevoerd om de winst te spekken ten koste van de veiligheid en het welzijn van zijn gebruikers. Sterker nog, in plaats van adverteerders te weren van wie het bedrijf zelf heeft vastgesteld dat ze een groter risico vormen voor gebruikers (zoals andere techbedrijven als Google wel doen), rekent Meta deze adverteerders simpelweg hogere tarieven. Het resultaat is dat hoe risicovoller de adverteerder is, hoe meer geld Meta verdient."

'Verkeerd beeld van de realiteit'

De beschuldigingen van de CFA "geven een verkeerd beeld van de realiteit van ons werk en we zullen ze aanvechten," zegt Meta. "We bestrijden fraude op onze platforms agressief om mensen en bedrijven te beschermen — alleen al vorig jaar hebben we meer dan 159 miljoen frauduleuze advertenties verwijderd, waarvan 92% al was weggehaald voordat iemand er melding van maakte. Daarnaast hebben we 10,9 miljoen accounts op Facebook en Instagram verwijderd die gelinkt waren aan criminele fraude-centra. We bestrijden scams omdat ze slecht zijn voor de business. Mensen willen ze niet, adverteerders willen ze niet en wij willen ze zelf ook niet."