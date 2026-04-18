Meta 's VR-bril Meta Quest wordt duurder. In sommige gevallen gaat er 100 dollar bij, wat op zich nog redelijk is in deze tijd van prijsverhogingen. De Meta Quest 3 is het apparaat dat 100 dollar omhoog gaat en de 3S gaat 50 dollar omhoog (zowel de 128 GB als de 256 GB-variant). Het is niet zo gek dat de duurste varianten van tech veel meer in prijs stijgen: die hebben vaak ook de meeste RAM en daar zit hem de crux.

RAM = duur

Het is nu eenmaal zo dat alle tech duurder wordt. Samsung doet het (vooralsnog niet in Nederland, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd). Het is een rare gewaardwording dat telefoons en andere gadgets ineens niet meer dalen in prijs als ze ouder worden, maar juist stijgen, maar daar is een reden voor. Het werkgeheugen dat steeds meer in prijs toeneemt is die reden. Producten die nu nog steeds geproduceerd worden hebben ook met die stijgende prijzen te maken, ook al zijn ze al lang uit. Bovendien helpt het verhogen van prijzen van bestaande producten om de aankoopprijzen van de nieuwe gadgets niet ineens veel hoger te maken.

Waar de brandstof- en energieprijzen enorm fluctueren en mogelijk binnenkort weer wat dalen nu het kanaal weer open is, daar hebben we dat voordeel niet met werkgeheugen. Daar is nu eenmaal een enorm tekort op door AI en dat blijft nog wel even, want voor er genoeg fabrieken zijn gebouwd zijn weer veel tijd verder. Vervelend, maar we moeten er even mee leven. Het betekent waarschijnlijk dat nieuwe tech beter vroeger dan later kan worden aangeschaft, al is het tegelijkertijd ook weer niet helemaal te zeggen wat de toekomst brengt. Wie weet welke ontwikkeling er ineens aankomt waardoor ook dat verandert, maar doorgaans is de markt van processoren en werkgeheugen iets minder snel hersteld dan bijvoorbeeld die met olie te maken heeft.

Meta Quest

Maar goed, vooralsnog moet je dus accepteren dat als je nu een Meta Quest wil kopen, je waarschijnlijk meer betaalt. De prijsstijgingen waarvan we hebben gehoord zijn Amerikaans, maar het gaat wel degelijk om internationale prijswijzigingen. Meta Quest 3 is inmiddels overigens alweer oud aan het worden: hij verscheen in oktober 2023. Het verschil was niet zo groot tussen de 2 en de 3, waardoor veel mensen zich nog wel vermaken met hun brillen, maar tegelijkertijd zou het leuk zijn als er weer wat nieuws op de markt zou komen. Meta Quest 4 zou volgens geruchten wel dit jaar komen, maar we hebben er nog niet al te veel over gehoord.

Overigens gaat de prijsstijging morgen in, dus als je vandaag nog een Meta-VR-bril wil kopen, dan is dat een beter plan dan morgen af te wachten.