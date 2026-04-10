Heb je een reactie op Instagram getypt met een verschrikkelijke spelfout? Of erger: zeg je nu per ongeluk iets wat je juist niet bedoelt, puur omdat je een woord bent vergeten? Het is eindelijk mogelijk om je Instagram-reacties te bewerken en dat betekent dat bijvoorbeeld een reactie met veel likes dan niet verloren hoeft te gaan.

Instagram-reacties bewerken

Voorheen als je een reactie plaatste en je had spijt of je zag een foutje, dan was je enige optie om hem te verwijderen. Nu is dat veranderd, want Meta introduceert iets kleins, maar zeer waardevols: je kunt je reactie nu aanpassen. Dat betekent dat je net nog een woordje kunt toevoegen, een dt-foutje kunt wegpoetsen of zelfs iets heel anders kunt schrijven, als je punt toch niet helemaal goed overkomt. Wel zit er vanzelfsprekend een limiet aan. Je kunt alleen je reactie aanpassen binnen een kwartier nadat je hem hebt geplaatst. Wel kun je zo vaak als je wil een aanpassing doen in dat kwartier.

De reden dat je niet een oudere comment kunt bewerken heeft te maken met dat Instagram niet wil dat de hele context van de discussie verloren gaat, omdat iemand achteraf nog allemaal dingen aanpast. Je ziet dat op andere sociale media ook, om zo te zorgen dat er geen verwarring ontstaat over hoe een bepaald gesprek is gelopen. Het is in tegenstelling tot sommige andere sociale media niet mogelijk voor anderen om te zien wat er in eerste instantie stond. Je kunt fouten dus heel goed wegpoetsen, zonder dat iemand nog kan zien wat er eigenlijk was geschreven.

'Het werd tijd'

Ook kun je alleen tekst aanpassen, dus als je een foto hebt geplaatst, dan is het niet mogelijk om de afbeelding te verwijderen. Maar waarschijnlijk komt het vooral vaak voor dat mensen de tekst willen aanpassen en niet zozeer de foto. Het kunnen aanpassen van reacties is een functie waar al heel lang om wordt gevraagd, dus veel Instagram-gebruikers zullen in hun nopjes zijn met deze update. Sommige mensen reageren dan ook dat het wel eens tijd was om dit te doen. Maar mochten ze die opmerking toch iets te bot vinden, dan hebben ze dus een kwartiertje om hem aan te passen.