Deze week hebben we een mooie viral week achter de rug, met veel creatieve uitspattingen van Nederlanders en een heel droge Fin. Welkom in de Deze Week Viral

Kimi Raikkonen is droog als altijd

Het officiële account van de F1 deelt vaker leuke throwbacks, maar de reactie van Kimi Raikkonen op een filmpje van de pitlane crash uit 2008 tijdens de grand prix van Canada gaat op zichzelf viral omdat het zo droog en bot is als we Raikkonen kennen.

Oma leert Uber Eats-en

Een jongedame leert haar 102 jaar oude opa en 89 jaar oude oma hoe ze Uber Eats moeten gebruiken en het is zo aandoenlijk, vooral de vragen die worden gesteld.

Klapjosti

Een motorrijder wordt boos op een wielrenner die hem rechts zou inhalen: hij noemt hem zelfs een klapjosti, maar hij realiseert zich niet dat hij zelf de regels niet lijkt te kennen. Fietsers mogen mensen in andere voertuigen gewoon rechts inhalen, of ze nou stilstaan, remmen of gewoon rijden. Naast dat hij de regels niet kent, is hij ook onnodig agressief tegen de fietser en zal hij hem volgende keer wel even van zijn fiets trappen. Geen idee waarom je zo'n video van jezelf online wil delen, maar in ieder geval komt dit boontje om zijn loontje.

Awkward wc-moment

Instagrammer Niek Velner maakte een video over foto's maken in de wc en hoewel het echt een heel korte, simpele video is, weet hij er mooi wel 1,4 miljoen (!) likes mee binnen te harken. Lekker bezig.

Robot danst op Billie Jean, maar redt het niet

Aan het begin wanneer de robot de trap tegenkomt kan hij zich verdomd goed herstellen, maar helaas: de tweede keer won de trap het. Oh Billie Jean...

Viral urbexer komt op de gekste plekken

Sprookjesbos Valkenburg, maar ook andere plekken worden ge'urbexed' door deze urban explorer uit Nederland. Het account heet Urban Leeg, behoort tot de 18-jarige Maarten uit Amersfoort en hij weet binnen te komen in verlaten huizen, verlaten restaurants en zelfs een verlaten ziekenhuis. Het levert in ieder geval wel bijzondere beelden op.

Frikandel

Wessel van Bakel is dol op frikandellen. Dat moet wel, want hij zingt Zoutelanden op ene heel gevoelige manier, maar dan met een net iets andere tekst.. Het is een viral post omdat mensen het leuk vinden om elkaar erin te taggen: iedereen kent immers wel een frikandellengek, toch?

Squishies

'Sorry mevrouwtje Evie' zegt ze en dat ging keihard viral. Een klein meisje dat video's maakt over squishies op TikTok kreeg een haatreactie en kwam daarop met een reactievideo waarin ze aangeeft dat het wel wat positiever mag. Je hebt helemaal gelijk, meid.