Ben je fanatiek op X bezig? Als je te fanatiek wordt, dan heb je wel kans dat je tegen de limiet van het social medium aanloopt. Er is namelijk een maximum, namelijk 50 posts. Daarnaast kun je ook niet oneindig mensen van antwoord voorzien. Je mag 200 keer reageren.

Limieten van X

Het social medium, dat ooit Twitter was en werd overgenomen door Elon Musk, laat je niet oneindig spammen. Althans, dat kon eerst heel makkelijk wel. Je kon namelijk voorheen maar liefst 2.400 posts per dag op je profiel zetten. Extreem veel, en iets waar zeker nu er zoveel AI-bots worden gebouwd misbruik van werd gemaakt. Nu is dat verminderd naar een nette 50 posts per dag. Hierdoor spam je niet de tijdlijnen van anderen helemaal vol.

X heeft nog wel een uitzondering : wie geverifieerd is hoeft zich niet aan een limiet te houden. Waarschijnlijk geldt daarvoor nog de limiet van 2.400 per dag. X zal je laten weten wanneer je de 50 posts hebt bereikt, mocht je geen geverifieerd account hebben. Wil je toch wel meer posten, dan heb je dus een betaald account nodig. Dat kost je 9,39 euro per maand. Dan heb je wel privileges, namelijk een badge, minder advertenties, toegang tot inkomstendeling voor creators, hogere prioriteit voor antwoorden, ID-verificatie, Media Studio en de verhoogde gebruikslimieten op Grok.

X

X doet het in andere landen nog wel goed, maar zeker in Europa gaat het toch een stuk minder. X bestaat dit jaar twintig jaar, maar het is niet allemaal jubel en juich. X heeft grote dalingen in Europa gezien in 2025. Het heeft in België bijvoorbeeld 1.691.159 maandelijks actieve gebruikers, wat in een half jaar tijd 8,8 procent is gedaald. In Frankijk was de daling 12,5 procent en in Duitsland 16,6 procent.