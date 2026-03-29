Australië deed het als eerste, Spanje en het VK denken erover na - en nu voegt Oostenrijk zich bij de rij. Al gaat het met een grens van 14 jaar minder ver dan de meeste anderen.

De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd een minimumleeftijd van 14 jaar in te stellen voor het gebruik van sociale media. Een officieel wetsvoorstel wordt voor het einde van juni ingediend. Landen als Australië, Spanje en het VK hanteren een grens van 16 jaar - hoe hoger de leeftijdsgrens, hoe meer kinderen beschermd worden. Oostenrijk kiest dus voor een minder strenge aanpak, maar sluit zich wel aan bij de groeiende internationale beweging.

Wat houdt het plan in?

Vice-kanselier Andreas Babler, leider van de Sociaaldemocratische Partij van Oostenrijk, presenteerde een pakket van drie maatregelen: de nieuwe leeftijdsgrens van 14 jaar, verbeterde mediawijsheid voor jongeren en duidelijkere regels voor sociale mediaplatforms. Concrete handhavingsdetails zijn nog niet bekendgemaakt.

Onderdeel van een grotere trend

De druk op sociale mediaplatforms neemt van alle kanten toe - niet alleen via wetgeving, maar ook via rechtszaken en toezichthouders.

Vorige week moesten Meta en Google een schadevergoeding van 3 miljoen dollar betalen aan een 20-jarige vrouw die aantoonde dat ze als kind verslaafd was geraakt aan Instagram en YouTube — niet door de content, maar door het verslavende design van de apps zelf. En de EU startte deze week een onderzoek naar Snapchat , omdat het platform kinderen onvoldoende zou beschermen tegen grooming en illegale goederen. Onder de Digital Services Act riskeren platforms boetes tot 6% van hun jaaromzet als ze in de fout gaan.

Indonesië ging ook recent over de streep: daar geldt nu een verbod voor iedereen onder de 16, inclusief platforms als TikTok , YouTube en Roblox. De wet is van kracht, maar wordt geleidelijk uitgerold totdat alle platforms in compliance zijn.

De grote vraag: hoe handhaaf je het?

Dat is de uitdaging waar elk land tegenaan loopt. Een leeftijdsgrens instellen is één ding — afdwingen is een ander. Leeftijdsverificatie via ID of andere methoden roept privacy-vragen op, en kinderen zijn doorgaans creatief genoeg om beperkingen te omzeilen. Hoe Oostenrijk dit technisch wil aanpakken, is nog niet duidelijk.