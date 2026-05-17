Deze Week Viral: Max Verstappen, Chinese held en Stand Banh Mi

Social Media17 mei , 20:26doorLaura Jenny
Een nieuwe week, nieuwe virals, en ditmaal zijn ze heel uiteenlopend. Van afschuwelijke wassen beelden tot een banh mi. Dit zijn de nieuwe viral video's van de week.

Stand Banh Mi

Op dit moment gaat er een trend viral waarbij mensen allemaal in Vietnam een Banh Mi bestellen onder het mom van Stand Banh Mi; , naar het bekende liedje. Toegegeven, het is heel flauw, maar het werkt.

Wassen beelden-horror

We kennen allemaal de mooie wassen beelden van Madame Tussauds, maar dat het maken van dit soort beelden een kunst is, dat laat de Braziliaan Arlindo Aermacolio wel zien. Hij gaat momenteel viral met zijn twijfelachtige wassen beelden. De een is nog gekker dan de ander:

Chinese held

Stel, het vliegtuig van Trump komt aan maar jij bent een belangrijke militair die hem welkom moet heten? Deze man, die vol in de herrie van het vliegtuig staat, knippert niet eens, beweegt niet, maar staat gewoon stil terwijl de Boeing in al zijn hevigheid aankomt.

Tudu Tudu!

Jens Klingmann en Max Verstappen gaan deze week viral door de 24 uurs race op de Nurburgring. "Tudutudu, Max Verstappen!" zong Klingmann terwijl Max Verstappen hem keihard inhaalde.

De echte paus doet 6-7

Het blijft irritant, ook al is het maar kort: dat 6-7 gebaar. Nu doet de paus het ook. En nee, ditmaal is het geen AI-video, hij heet het echt gedaan, in het Vaticaan.

