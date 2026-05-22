Meta, het bedrijf achter Facebook , is in sommige regio een nieuwe app aan het uitrollen genaamd Forum.

Meta staat natuurlijk aan de absolute top van de socialmediabedrijven. Dat is ook niet zo gek met platforms als Facebook, Instagram en WhatsApp in handen. Het bedrijf test regelmatig nieuwe features, maar test nu dus ook een nieuwe app genaamd Forum.

Wat is Forum?

Forum is nauw verbonden aan Facebook. Sterker nog: je logt in met je Facebook-gegevens. Heb je geen Facebook-account, dan kun je er sowieso niet gebruik van maken. In plaats van dat je een tijdlijn te zien krijgt met posts zoals op Facebook, is de app echter meer vergelijkbaar met Reddit, maar dan met informatie uit de Facebook-groepen die je volgt.

Kortgezegd zie je allerlei berichten uit verschillende Facebook-groepen. Bijvoorbeeld over bands, bekende personen en relationele onderwerpen. Mogelijk komen er ook posts van groepen die je niet volgt voorbij, aangezien je wanneer je de app voor het eerst opstart je interesses door kan geven.

Op al deze berichten kun je vervolgens natuurlijk reageren, maar wel met je Facebook-account. Je kunt echter ook een bijnaam aanmaken, net zoals mogelijk is wanneer je in Facebook-groepen post op het reguliere Facebook.

Forum lijkt dus vooral te functioneren als een soort ‘schil’ die om bestaande Facebook-functionaliteiten is gebouwd. De posts uit groepen die je ziet, zijn ook gewoon op Facebook zichtbaar, net zoals je reacties. Forum maakt het alleen toegankelijker en zichtbaarder.

Unieke features

Uniek is de Ask-functie in Forum. Heb je een bepaalde vraag – bijvoorbeeld over een land waar je naartoe wil reizen – dan zoekt een AI daar de antwoorden bij uit berichten uit Facebook-groepen. Op die manier hoef je niet zelf op onderzoek uit in de verschillende groepen die je volgt.

Een andere AI-tool is een assistent voor admins die een Facebook-groep runnen. Dit geeft admins de mogelijkheid om op een makkelijke manier hun Facebook-groepen te moderaten, de content up-to-date te houden en de leden tevreden te houden.

Alleen nog maar een testversie

Meta heeft aangegeven dat de huidige Forum-app nog maar een testversie is. Meta stelt wel vaker nieuwe apps beschikbaar om te kijken of er vraag naar is, en Forum is daar de nieuwste van, al heeft het bedrijf de app zonder al te veel fanfare uitgebracht. Onlangs bracht Meta ook al de Instagram Instants-app uit, dat vergelijkbaar is met Snapchat.

In Nederland is Forum zover we hebben kunnen vinden nog niet eens beschikbaar. Maar als het een succes is, kunnen we Forum op een later moment misschien ook wel uitproberen.