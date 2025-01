RIP Meta Quest Pro: Het is klaar met de luxe VR-bril van Meta

Meta had de afgelopen jaren verschillende VR-brillen in ontwikkeling in heel verschillende prijsklassen. Nu zou het een paar van die projecten hebben geannuleerd. De ongetwijfeld tegenvallende resultaten van de Quest 3 Pro zullen hier mogelijk aan hebben bijgedragen. In ieder geval is het sowieso afwachten of VR inderdaad echt het grote nieuwe ‘ding’ is, of dat het toch vooral in de gamerniche blijft hangen.