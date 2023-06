​Meta Quest 3 officieel onthuld: kost aanzienlijk meer

Alles wordt duurder en dat geldt overduidelijk ook voor VR-brillen. Meta Quest 3 is officieel onthuld en die is niet al te goedkoop, vergeleken bij zijn voorganger. Aan de andere kant: vergeleken met de concurrentie valt het dan wel weer mee. Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe VR-bril van Meta.

In een Instagram-bericht van Mark Zuckerberg wordt de headset officieel aangekondigd. “Het is een echte doorbraak in mixed reality voor het grote publiek beschikbaar maken”, zegt Zuck, na zijn post waarin hij het apparaat officieel aankondigt: “Introductie van de Meta Quest 3. De eerste mainstream headset met high-res kleuren mixed reality. 40% dunner en comfortabeler. Betere displays en resolutie. Next gen Qualcomm chipset met 2x de grafische prestaties. Onze krachtigste headset tot nu toe. Komt dit najaar.”

Mixed Reality

Het apparaat zou veel lichter en comfortabeler zijn dan de Quest 2, al staat er niet bij hoeveel lichter de gadget is. In ieder geval is hij wel zwaarder als het gaat om processoren: de nieuwe Qualcomm Snapdragon-processor die erin zit zou twee keer krachtiger zijn dan de chip in de vorige bril. Opmerkelijk genoeg is er niet heel veel ruimte genomen om over het scherm te praten. Er wordt gedacht dat het scherm niet veel beter is dan dat van Quest 2, maar er is wel gezegd dat de resolutie hoger is.

Het apparaat werkt met de volledige bieb van Quest 2, dus er is meteen al veel op te spelen. Daarnaast heeft Ubisoft aangekondigd dat Assassin’s Creed Nexus op het apparaat verschijnt. Deze game wordt gemaakt door een studio die veel aan Tom Clancy-games heeft gewerkt, maar ook aan VR-games zoals Star Trek: Bridge Crew en Werewolves Within, namelijk Studio Red Storm. Verder hebben we niet heel veel details, want die geeft Ubisoft op 12 juni tijdens zijn E3-presentatie. Of nou ja: livestream, want E3 vindt dit jaar niet plaats.