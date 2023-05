VR-bril Meta Quest 3 is lichter en dunner dan zijn voorganger

De headset zal er anders uitzien en krijgt meerdere sensoren, waartoe die kleurencamera’s behoren, maar ook twee standaardcamera’s en een dieptesensor. Dat is een enorme innovatie voor Meta’s VR-brillen: Quest 2 had geen dieptesensor en had geen kleurencamera’s, maar alleen zwart-witcamera’s. Wel zijn er nog steeds dingen hetzelfde: denk aan de aan-uitknop en de USB-C-aansluiting die nog steeds aan de zijkant bevestigd zijn.

Een andere nieuwe optie van de virtual reality-bril van Meta is dat hij wordt voorzien van kleurencamera’s waarmee passthroughvideo mogelijk is. Dat betekent dat hij twee kleurencamera’s heeft en daarmee kan dan de echte wereld worden getoond door de headset, wat zorgt dat er ook augmented reality kan worden weergegeven, waarbij er een digitale schil bovenop de echte wereld wordt gelegd. Dit zou betekenen dat Meta Quest 3 een mixed reality-bril is, wat op zich niet gek is: Apple werkt ook aan een mixed reality-bril, zij het een aanzienlijk duurdere (die zal rond de 3000 euro kosten, terwijl Meta Quest 2 qua adviesprijs rond de 400 euro was).

Meta Quest 3

Meta Quest 3 heeft als codenaam Eureka en hij heeft vooral meer draagcomfort door zijn lichtere ontwerp en zijn sterkere hoofdband. Er zit stof aan de zijkant om het een prettigere ervaring te maken om de VR-bril te dragen. In ieder geval beter dan de plastic zijkanten die we kennen van de Quest 2.

Maar goed, het gaat natuurlijk ook heel erg om de schermen van het apparaat, want die moeten je helpen om die meeslepende ervaring te krijgen. Die blijken erg te lijken op die van Quest 2. De resolutie zal weliswaar iets hoger zijn, volgens Bloomberg zijn er geen enorm grote veranderingen op het gebied van de schermen zelf. Qua processor zit er een Qualcomm Snapdragon XR2-processor in. Oogtracking is daarentegen niet aanwezig, wat zonde is, want hiermee kan alleen scherp worden weergegeven waar je ook daadwerkelijk naar kijkt en dat scheelt weer stroom en rekenkracht.

We verwachten een verkoopprijs voor deze VR-bril van tussen de 500 - 750 euro, maar we weten het pas zeker als Meta met een officiële aankondiging komt. Die wordt naar verwachting later dit jaar gedaan. Er zijn inmiddels 20 miljoen Quest-VR-brillen verkocht, dus we zijn benieuwd hoe Meta de verkopen van Quest 3 inschat, zeker nu we zien dat de nieuwe PlayStation VR 2 wat minder populair lijkt te zijn dan Sony hoopte.