Sociale media worden vaak vergeleken met een openbaar plein. Iedereen kan zijn zeepkist pakken en gaan roepen wat hij wil. Althans, dat is de visie die Mark Zuckerberg erop had toen zijn Facebook steeds meer groeide. Het groeide echter zoveel, dat Zuck er niet meer mee weg kwam om dat te zeggen. Bluesky begon misschien ook wel als zo'n stadsplein , maar komt daar nu van terug.

Bluesky wil een andere kant op

Bluesky, het social medium van de man achter Twitter, Jack Dorsey, is er nog niet helemaal uit wat het wil. In ieder geval is het er niet heel duidelijk over naar buiten. COO Rose Wang heeft tegen CNBC gezegd dat het in ieder geval vooral geen openbaar plein wil zijn en dat het zich vooral wel laat inspireren door Reddit. Mocht je Reddit niet kennen, het is het beste te omschrijven als het grootste forum van de wereld. Mensen kunnen een discussie ergens over beginnen en anderen kunnen de reacties die erop zijn gegeven omhoog en omlaag stemmen . Zo zie je meteen de meest interessante reacties op een post.

Het zal ons niets verbazen als dat de kant is die Bluesky op wil, maar dan met iets minder woorden en poeha. Dus een soort micro-Reddit misschien? De kracht van Twitter was altijd dat je er geweldige discussies kon voeren en ook echt mensen hun beeld kon veranderen door met goede argumenten te komen. En dat laatste werd ook vaak afgedwongen omdat je er maar zoveel tekens had. Als Bluesky weer meer daar naarteo gaat, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen. Zeker als daar het mooie Reddit-systeem met upvotes en downvotes bij komt kijken.

Video wordt groter

Tegelijkertijd lijkt het wel met iets meer 'tierenlantijnen' te willen komen dan dat het te tekstgebaseerd blijft. Zo zou het plan zijn om meer met video te doen. Video-uploads kunnen daarom nu meer dan 300 MB bedragen. Op zich is het handig om een video aan een post toe te voegen om iets duidelijker te maken, zeker in een wereld die zo op video gefocust is. Als het er maar niet te veel een videoplatform door wordt, want daar hebben we immers YouTube en TikTok, en in iets mindere mate Instagram al voor.

Er zijn media die schrijven dat Bluesky echter wel wat verder wil gaan om te zorgen dat het niet op X lijkt en dat het dus wel degelijk anders wordt dan wat Twitter ooit was. Het is afwachten hoe de community daarop reageert. Zeker omdat het juist meer community-gedreven zou willen worden. Het wil meer doen met nieuwe dingen ontdekken gecombineerd met interactie.

We zijn benieuwd wat dat precies inhoudt, maar dat zal ongetwijfeld snel zichtbaar worden.