Social medium Bluesky heeft besloten om zijn gebruikers een betere fotokwaliteit te bieden. Als je nu een bestand upload, dan mag die 4000x4000 zijn. Daarnaast maakt Bluesky het ook mogelijk om fotocarousels te maken. Daarnaast wordt de maximale bestandsgrootte 2 MB, wat een verdubbeling is van wat het was.

Bluesky

Bluesky is gemaakt door de man achter Twitter, Jack Dorsey. Hoewel het veel overeenkomsten heeft met Twitter, is het vooral qua fundering heel anders opgebouwd. Het is namelijk op het Authenticated Transfer Protocol gebouwd en dat is een open systeem, waardoor je ook in andere apps Bluesky-berichten kunt lezen, zodat je niet heel veel verschillende apps hoeft te gebruiken.

Daarnaast is er geen algoritme wat geheel zelf bepaalt wat je te zien krijgt. Je hebt Custom Feeds die zorgen dat je niet aan dat ene algoritme vastzit. Je kunt hiermee eigen feeds kiezen, zoals alleen maar wetenschapsnieuws of een volledig chronologische volgorde.

Daarnaast is Bluesky qua advertenties veel schoner dan bijvoorbeeld concurrent X . Ook is de algemene cultuur op het platform meer zoals de oude dagen van Twitter. Dat betekent dat het veel vriendelijker is. Het staat ook niet vol met ragebait, wat we bij X wel zien.

Social medium zoals Twitter was

Daarnaast zijn er ook niet accounts die -tegen betaling- veel meer mogen dan andere accounts: iedereen is gelijk op Bluesky, is het idee. Content draait ook niet zozeer om alleen maar zenden, het gaat juist weer meer om de interactie.

Verder zijn er ook andere moderatie-opties, namelijk een soort modulair systeem waarbij je andermans moderation list kan gebruiken om zo vervelende mensen buiten de deur te houden. Haatzaaien wordt ook veel minder getolereerd dan op X. Je zou dus kunnen zeggen dat X wat harder is, terwijl Bluesky een wat vrolijkere bedoening is.

Wel is Bluesky zijn eerste CEO kwijt. Jay Graber stopt ermee, want ze wil zich richten op het bouwen van nieuwe dingen. Tijdelijk neemt Toni Schneider het over tot er een nieuwe CEO is gevonden. Het platform staat er nu, nu is het tijd voor opschalen, nieuwe mogelijkheden, enzovoort.