CEO Evan Spiegel wil $500 miljoen bezuinigen en positioneert AI als de reden waarom minder mensen nodig zijn. Het aandeel stijgt.

Snap heeft vandaag bekendgemaakt dat het ongeveer 1.000 medewerkers ontslaat — goed voor 16% van het volledige personeelsbestand — en meer dan 300 openstaande vacatures schrapt. CEO Evan Spiegel informeerde het personeel via een intern memo dat tegelijkertijd werd gepubliceerd in de Snap Newsroom. Het bedrijf telde eind 2025 ongeveer 5.261 fulltime medewerkers.

Waarom nu?

De directe aanleiding is druk van activistische aandeelhouder Irenic Capital Management, dat eerder dit jaar een belang van 2,5% in Snap onthulde en openlijk aandrong op drastische kostenbesparingen. In een brief aan Snap stelde Irenic expliciet dat "AI veel bestaande functies kan en moet vervangen" - en raadde aan om zo'n 21% van het personeel te ontslaan. Spiegel lijkt grotendeels het Irenic-draaiboek te volgen.

Door de reorganisatie verwacht Snap de jaarlijkse kostenstructuur met meer dan $500 miljoen te verlagen in de tweede helft van 2026, wat een pad naar netto-winstgevendheid moet openen. Het bedrijf verwacht $95 tot $130 miljoen aan eenmalige kosten voor de ontslagvergoedingen.

AI als argument

Spiegel benoemt expliciet dat AI een rol speelt. Kleine teams die AI-tools inzetten hebben al betekenisvolle resultaten geboekt bij Snapchat +, de advertentieplatformprestaties en de Snap Lite-infrastructuur. De implicatie is duidelijk: repetitief werk kan door AI worden overgenomen, waardoor minder headcount nodig is.

Opvallend detail: terwijl andere afdelingen worden ingekrompen, groeit de Specs-divisie die werkt aan Snaps AR-bril. De reorganisatie trekt een scherpere lijn tussen het traditionele Snapchat-bedrijf en de AR-ambities.

Financieel plaatje

Tegelijkertijd publiceerde Snap zijn Q1-cijfers: omzet steeg met 12% naar $1,53 miljard, iets boven de analistenverwachting van $1,52 miljard. Aangepaste EBITDA bedraagt circa $233 miljoen - fors boven de verwachte $186,8 miljoen. De markt reageert positief: het aandeel Snap steeg bij opening meer dan 8%.

Vertrekkende medewerkers

Amerikaanse medewerkers ontvangen vier maanden ontslagvergoeding, dekking van de zorgverzekering, doorgaande equity-vesting en loopbaanondersteuning. Buiten de VS volgt Snap lokale procedures.

Snap vraagt medewerkers in Noord-Amerika vandaag thuis te werken. Getroffen medewerkers in de VS ontvangen binnen een uur een e-mailnotificatie.