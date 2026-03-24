Epic Games ontslaat 1000+ medewerkers na Fortnite-dip

Gaming24 mrt , 21:45doorJeroen de Hooge
Epic Games, de studio achter Fortnite, ontslaat meer dan 1.000 medewerkers. Dat is ongeveer een vijfde van het totale personeelsbestand. De reden is opvallend direct. CEO Tim Sweeney schrijft in een openbaar gepubliceerde interne memo dat het bedrijf aanzienlijk meer uitgeeft dan het verdient. Geen omwegen, geen corporate taal.

Fortnite was ooit een cashmachine

De kern van het probleem ligt bij Fortnite zelf. Jarenlang was de game een ongekende geldmachine - constante updates, nieuwe seizoenen en een enorme terugkerende spelersbase zorgden voor stabiele inkomsten. Maar bij een live-service game als Fortnite is spelersbetrokkenheid alles. Zodra die daalt, lopen de kosten gewoon door terwijl de inkomsten afvlakken.
Dat is precies wat er sinds 2025 gebeurt. Epic erkent zelf dat het moeite heeft om de zogeheten "Fortnite-magic" consistent vast te houden. Voor een bedrijf dat financieel bijna volledig afhankelijk is van één game, is dat een gevaarlijke positie.

500 miljoen dollar besparen

De ontslagronde is onderdeel van een bredere bezuinigingsoperatie. Epic wil in totaal zo'n 500 miljoen dollar besparen door minder te investeren in marketing, externe contractors te schrappen en openstaande vacatures niet meer in te vullen. Het doel is helder: het bedrijf weer financieel gezond krijgen.
Opvallend is dat Epic expliciet benadrukt dat deze ontslagen niet door AI worden veroorzaakt. Het bedrijf wijst op afnemende groei in de game-industrie, lagere consumentenbestedingen en stijgende ontwikkelkosten. Dat past in een bredere trend: sinds 2022 zijn tienduizenden banen verdwenen in de gamesector, na de enorme — maar tijdelijke — groei tijdens de coronajaren.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste harde ingreep bij Epic. In 2023 werden al zo'n 800 medewerkers ontslagen. Met deze nieuwe ronde laat het bedrijf zien dat zelfs de grootste namen in de industrie niet immuun zijn voor verzadiging van live-service games en de hoge kostenstructuren die daarbij horen.

Wat nu?

Fortnite is nog altijd één van de grootste games ter wereld. Maar het tijdperk waarin het alles domineerde is voorbij. De vraag is of Epic de game opnieuw relevant kan maken, of dat de focus verschuift naar nieuwe projecten en platformen.
Wat in ieder geval duidelijk is: de tijd van onbeperkte groei is ook in gaming definitief voorbij.

