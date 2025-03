Mentos en cola-experiment krijgt explosieve make-over in Fortnite met de Mentos Fizzooka

Het iconische Mentos en cola-experiment heeft een nieuw, digitaal hoofdstuk gekregen. In samenwerking met BBH London en gamingspecialisten van Metavision heeft Mentos de ‘Mentos Fizzooka’ gelanceerd: een speciale launcher in Fortnite Creative die spelers niet alleen over de map kan blazen, maar ook bouwwerken met een enkel schot met de grond gelijkmaakt. Een ode aan de bruisende kracht van cola en Mentos — dit keer in de virtuele wereld.

Mentos Fizzooka: serieuze knal, speels idee

De Mentos Fizzooka ziet eruit als een mega-rol Mentos bevestigd aan een colafles, en is speciaal ontwikkeld voor Fortnite Creative. Het is de enige launcher in Fortnite waarmee je in één klap hele bouwwerken kunt neerhalen. Daarmee biedt het een frisse tactische optie voor spelers die klaar zijn met sluipschutterskampen op torenhoge gebouwen.

Vanaf 24 maart 2025 is de Fizzooka tijdelijk beschikbaar in vier populaire Fortnite Creative maps: Piece Control 2v2, Piece Control 1v1, Troll Bed Wars en Sky Wars. Samen trekken deze kaarten gemiddeld meer dan een miljoen spelers per dag. De toevoeging brengt niet alleen nostalgie, maar ook een vernieuwde gameplayervaring voor miljoenen gamers.