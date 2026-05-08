switch2

Nintendo verhoogt Switch 2-prijs naar 500 euro... maar wel pas in september

Gaming08 mei , 10:19doorMichel Musters
De prijs van de Nintendo Switch 2 gaat in Europa met 30 euro omhoog. Dat betekent dat de vorig jaar uitgekomen spelcomputer van 469,99 euro naar 499,99 euro gaat. Het goede nieuws? De prijsstijging vindt pas op 1 september plaats.
Vanochtend maakte Nintendo zijn jaarcijfers bekend, en daarmee kwam meteen als donderslag bij heldere hemel het nieuws van de prijsstijging naar buiten. Ook in andere regio’s, zoals de Verenigde Staten en Japan, stijgt de prijs van de spelcomputer. Niet alleen Europa is dus de pineut. Een stijging van 30 euro is gelukkig ook weer niet bizar veel, maar toch: de Switch 2 gaat meer geld kosten.
Wel fijn is dat je als consument lekker op tijd een heads-up krijgt. De prijsstijging wordt namelijk pas op 1 september doorgevoerd. Dat betekent dat je nog een krappe vier maanden hebt om de Switch 2 voor de oude prijs aan te schaffen, voordat je 500 euro moet betalen voor de hybride console.
Logische prijsstijging

De prijsstijging mag ook weer geen hele grote verrassing heten. Nintendo wordt min of meer gedwongen door de ontwikkelingen in de techsector. De prijzen van RAM-geheugen rijzen de pan uit doordat deze chips nodig zijn om de servercapaciteit van kunstmatige intelligentie draaiende te houden. AI wordt steeds populairder en alle andere technologische snufjes die ook RAM gebruiken zijn daar de dupe van. Het wordt immers steeds duurder voor bedrijven om de schaarse RAM in te kopen voor hun apparatuur.
Nintendo is dan ook zeker niet het enige gamebedrijf die de prijs van zijn console moet verhogen. Vorig jaar gingen al zowel de PlayStation 5 als Xbox Series-consoles in prijs omhoog – toen ook deels door de importheffingen vanuit de VS – en eerder dit jaar nog gingen PlayStation 5-consoles al met 100 euro omhoog. Alle spelcomputers worden dus steeds duurder.

Omgekeerde wereld

Dat zorgt voor een unieke situatie die ongekend is binnen de gamesector: spelcomputers die niet in prijs dalen, maar stijgen. In het verleden waren consoles op release op hun duurst. Had je daar het geld niet voor, dan hoefde je alleen maar enkele jaren te wachten: de prijs ging vanzelf naar beneden. Die situatie is nu volledig omgedraaid. Gek genoeg maakt het van spelcomputers een aardige investering: als je op release een PlayStation 5 of Xbox Series-console aanschafte, dan kun je die nu waarschijnlijk met een beetje winst doorverkopen.
Pokopia

Slecht nieuws voor de gamebedrijven

Het is in ieder geval zeker dat Nintendo zelf ook niet op deze prijsstijging zat te wachten. Het geld gaat niet hun zakken, maar is nodig voor het produceren van de Switch 2. Nog erger is dat ze hun product op deze manier steeds onaantrekkelijker maken voor het grote publiek.
De eerste Switch was een veel goedkopere optie voor de consument. Juist voor een spelcomputer die bedoeld is voor de grote massa – gezinnen met kinderen – is betaalbaarheid erg belangrijk. Doordat de prijs van de Switch 2 nu steeds verder omhoog gaat, wordt het product voor steeds minder consumenten een optie. De prijsstijgingen van de verschillende consoles zijn dan ook alles behalve goed nieuws voor de bedrijven achter deze producten.
Maar goed, als je toch al van plan was om ergens binnenkort een Switch 2 aan te schaffen – bijvoorbeeld om games als Pokémon Pokopia, Donkey Kong Bananza of het pas aangekondigde Star Fox te spelen – dan kun je dat maar beter ergens de komende maanden doen. In ieder geval voor 1 september. Scheelt je toch weer 30 euro!

