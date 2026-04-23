Als je de Super Mario Galaxy Movie
hebt gezien, dan weet je dat Yoshi daarin wordt onthuld. Het dinootje leeft in een grot en is niet erg vrolijk, maar bloeit -in rap tempo- op als hij Mario en Luigi eenmaal in zijn leven heeft. Binnenkort krijgt Mario's rijdier weer een nieuwe game, namelijk Yoshi and the Mysterious Book. En dit is de trailer.
De nieuwe game van Yoshi
verschijnt alleen op de Nintendo
Switch 2 en het lijkt een beetje een Kirby-achtige titel te worden: typisch een game die je speelt omdat hij zo schattig is, maar die eigenlijk niet heel veel uitdaging biedt. Maar dat soort spellen zijn wel ideaal om bijvoorbeeld met de kinderen te spelen. Of gewoon lekker laagdrempelig als je even rustig wil hangen na een stressvolle werkdag.
Yoshi and the Mysterious Book verschijnt op 21 mei op Nintendo Switch 2.