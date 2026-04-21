Call of Duty komt niet meer op releasedag op Xbox Game Pass

Gaming22 apr , 00:35doorLaura Jenny
Eén van de grote voordelen van Xbox Game Pass is dat het grote games al meteen op de releasedag beschikbaar stelt. Heel handig, want het maakt het abonnement al een stuk meer de moeite waard. Het scheelt je hoge aankoopkosten van games. Alleen is er nu slecht nieuws: de immens populaire gamefranchise Call of Duty komt niet meer rechtstreeks naar de gameservice van Microsoft.

Waar mensen met het duurste abonnement, Ultimate, eerst nog konden rekenen op Call of Duty meteen op de releasedatum, daar moeten ze er nu een jaar op wachten voor aankomende CoD-games naar de dienst komen.
De Call of Duty-games die al op Game Pass staan blijven, maar de games die er nog aankomen zullen er dus veel langer over doen dan we gewend zijn van Game Pass. Niet meteen, maar pas na een jaar komt de aankomende Call of Duty op Game Pass Ultimate.
Wel is er ook positief nieuws: Xbox Game Pss Ultimate is in prijs gedaald. Je betaalt er nu niet langer 26,99 euro voor, maar 20,99 euro.

Lees ook

Dit is waarom jij SAROS wilt gaan spelenDit is waarom jij SAROS wilt gaan spelen
Nog even geduld: de Call of Duty-film komt pas in 2028 uitNog even geduld: de Call of Duty-film komt pas in 2028 uit
Wandelschoenen aan: Battlefield 6 krijgt grotere mapsWandelschoenen aan: Battlefield 6 krijgt grotere maps
ea-fc-26

Dit zijn de beste Eredivisie-spelers in EA Sports FC 26 dit seizoen

Gaming
20 april 2026
classic wow

Blizzard ruimt WoW private servers op - en de timing is veelzeggend

Gaming
20 april 2026
Saros-PS5

Dit is waarom jij SAROS wilt gaan spelen

Gaming
18 april 2026
Battlefiel

Wandelschoenen aan: Battlefield 6 krijgt grotere maps

Gaming
16 april 2026

