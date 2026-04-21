Eén van de grote voordelen van Xbox Game Pass is dat het grote games al meteen op de releasedag beschikbaar stelt. Heel handig, want het maakt het abonnement al een stuk meer de moeite waard. Het scheelt je hoge aankoopkosten van games. Alleen is er nu slecht nieuws: de immens populaire gamefranchise Call of Duty komt niet meer rechtstreeks naar de gameservice van Microsoft

Waar mensen met het duurste abonnement, Ultimate, eerst nog konden rekenen op Call of Duty meteen op de releasedatum, daar moeten ze er nu een jaar op wachten voor aankomende CoD-games naar de dienst komen.

De Call of Duty-games die al op Game Pass staan blijven, maar de games die er nog aankomen zullen er dus veel langer over doen dan we gewend zijn van Game Pass. Niet meteen, maar pas na een jaar komt de aankomende Call of Duty op Game Pass Ultimate.

Wel is er ook positief nieuws: Xbox Game Pss Ultimate is in prijs gedaald. Je betaalt er nu niet langer 26,99 euro voor, maar 20,99 euro.