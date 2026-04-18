Als je ooit Returnal hebt gespeeld, weet je wat Housemarque in huis heeft. De Finse studio — inmiddels onderdeel van PlayStation Studios — bouwt al meer dan dertig jaar aan intense, arcadeachtige games met een heel eigen signatuur. Met SAROS gaan ze nog een stap verder, en op 30 april 2026 kunnen PS5-bezitters eindelijk zelf oordelen.

Maar wat maakt SAROS de moeite waard? We zetten de belangrijkste redenen op een rij.

Van de makers van Returnal

SAROS is de spirituele opvolger van Returnal, de critically acclaimed roguelite die in 2021 nogal wat mensen verraste. Housemarque heeft de third-person actie verder doorontwikkeld en er een nog duisterder sci-fi jasje omheen getrokken. Ken je Returnal? Dan weet je dat dit belooft.

Een wereld die blijft veranderen

Je speelt als Arjun Devraj, een Enforcer van Soltari die op de planeet Carcosa belandt tijdens een onheilspellende zonsverduistering. Die verduistering is niet alleen een visueel spektakel — het is de motor van het hele spel. Na elke run verandert de wereld, onthullen zich nieuwe paden en drijft de corrumperende invloed van de eclips alles en iedereen tot waanzin. Zelfs je eigen bemanningsleden van de Echelon IV zijn niet meer te vertrouwen.

Roguelite met een twist

Doodgaan hoeft in SAROS geen frustratie te zijn. Een 'tweede kans'-mechanic wekt je na je eerste dood direct weer tot leven, zodat je meteen verder kunt. Bovendien bouw je tussen runs permanente upgrades op - betere wapens, betere uitrusting - zodat je elke keer sterker terugkeert.

Vuurgevechten die aanvoelen als een film

Housemarque staat bekend om hun visueel indrukwekkende combat, en SAROS gooit er nog een schepje bovenop. Ontwijken, afweren, pareren - alles stroomt samen in één vloeiend kogelballet. Het gaat erom dat je de aanvalspatronen van vijanden doorhebt en op het juiste moment toeslaat.

Rahul Kohli als stemacteur

Arjun wordt vertolkt door Rahul Kohli, bekend van Netflix-producties als Midnight Mass en The Fall of the House of Usher. Een sterke castingkeuze die het verhaal direct meer gewicht geeft.

Soundtrack van een Grammy-winnaar

De duistere elektronische score is van componist Sam Slater, tweevoudig Grammy Award-winnaar. Gecombineerd met sci-fi-geïnspireerde 3D-audio - waarbij je inkomende vijanden hoort vóór je ze ziet - maakt dit van SAROS een audio-visuele ervaring die je met een goede headset echt wil beleven.

PS5 Pro Enhanced

SAROS is volledig afgestemd op de PS5 , inclusief haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense-controller. Op de PS5 Pro profiteren spelers bovendien van PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) voor vlijmscherpe 4K-beelden via AI-upscaling.

SAROS verschijnt op 30 april 2026, exclusief voor PS5.