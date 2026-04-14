GTA-hack legt bloot hoe krankzinnig veel geld GTA Online opbrengt

Het was een spannende 24 uur voor Rockstar: de hackers van ShinyHunters zouden namelijk blootleggen wat ze allemaal hadden gestolen tijdens hun hack rondom Grand Theft Auto. Er werd even gevreesd voor een trailer (hoewel, voor sommige fans geldt misschien wel 'gehoopt'), maar dat bleek er niet bij te zijn. We weten nu vooral hoe gigantisch veel geld Rockstar verdient met GTA Online.

GTA Online

De hackers , inmiddels bekend van de Odido-hack, hadden losgeld geëist, maar dat heeft Rockstar niet betaald. Het hack blijkt vooral uit financiële informatie te bestaan. GTA Online blijkt tussen september 2025 en maart 2026 9,6 miljoen dollar per week op te brengen. GTA Online is een online multiplayer-game die gebaseerd is op GTA V.

Niet slecht voor een game die al 13 jaar oud is. Ook in Nederland zijn er veel fans: in een half jaar tijd gaven Nederlanders 4,5 miljoen dollar uit GTA Online. Opvallend is dat er verder eigenlijk weinig interessants is gedeeld: hoe is het mogelijk als je 7,56 GB aan gegevens buitmaakt.

Toch zal dit waarschijnlijk wel alles zijn. Er wordt nog een derde trailer van GTA VI verwacht, maar die zal waarschijnlijk in mei of juni verschijnen, wanneer vroeger E3 plaatsvond. Nog steeds is dat voor veel gamemakers het moment om een nieuwe game te onthullen of nieuws over in ontwikkeling zijnde games . Hoewel, Rockstar is ook een studio die meestal juist zijn eigen manier van doen heeft en vaak vreemde momenten kiest om trailers en informatie te droppen.

Grand Theft Auto VI

Het wachten is nu dus weer 'gewoon' op Grand Theft Auto VI, dat 19 november moet verschijnen. We hebben er al een tijdje niet zoveel over gehoord, maar dat is misschien maar goed ook: de lekken die eerder zijn geweest maken het toch wat minder leuk. En Rockstar gaat vooral voor trailers die supergelikt zijn, waardoor het nog helemaal afwachten is wat we van GTA VI kunnen verwachten. We zijn wel benieuwd wat de lancering van GTA VI straks voor GTA Online zal betekenen, al zijn gamers waarschijnlijk eerst wel even zoet met de nieuwe grote game van Rockstar, waar inmiddels al vele jaren aan wordt gewerkt.