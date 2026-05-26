Er wordt in de Verenigde Staten een massaclaim tegen Sony opgebouwd waardoor Amerikaanse PlayStation -gamers mogelijk een geldbedrag op hun PlayStation Network-account ontvangen voor hun aankopen van digitale games via de PlayStation Store.

Wanneer je digitale PlayStation-games koopt, doe je dat natuurlijk via de PlayStation Store. In deze gesloten winkelomgeving kun je alle PlayStation-games vinden en die vervolgens aanschaffen om ze bijvoorbeeld op je PlayStation 4 of 5 te spelen.

Voorheen was het bij sommige games ook mogelijk om codes voor digitale games via websites van andere bedrijven aan te schaffen. Dit kon je bijvoorbeeld doen omdat ze daar iets goedkoper dan op de PlayStation Store zelf werden aangeboden. De code ontving je vervolgens in je mailbox en kon je invoeren in de PlayStation Store, waarna je de game kon downloaden.

Sony is echter in 2019 gestopt met het bieden van deze voor specifieke games bedoelde codes via andere verkooppunten. Dat is in de VS bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten: dat zou het bedrijf immers een monopolypositie geven, en zo kunnen ze in principe prijzen zo hoog maken als ze zelf willen, zonder dat er eerlijke concurrentie is.

De massaclaim

De rechtszaak over deze kwestie loopt al sinds 2021, en er is zelfs al geschikt, waarbij een bedrag van 7,85 miljoen dollar is vastgesteld die Sony moet betalen dat vervolgens verspreid wordt over mensen die recht maken op vergoeding. Dat werd in 2024 vastgesteld.

Sindsdien is dat echter nog niet gebeurd, en ook de rechter vond dat er nog teveel onduidelijk is over wanneer het bedrag precies wordt betaald en hoe dit bedrag wordt verdeeld. Aankomende oktober wordt dan ook een laatste verhoor gehouden waarin deze zaken worden vastgesteld en ook wordt bekeken hoeveel van het bedrag naar de advocaten gaat.

Als voorbereiding daarop is er nu een website live gegaan waarop meer informatie wordt gegeven. Zo blijkt dat mensen een (nog ongespecificeerd) bedrag gaan ontvangen via hun PlayStation Network-account. Ze krijgen dus geen geld op hun bankrekening gestort, maar op hun PSN-account waarmee ze aankopen in de PlayStation Store kunnen doen.

Op de website wordt ook duidelijk gemaakt dat mensen die onder alle voorwaarden vallen, het bedrag automatisch zullen ontvangen – alleen als men zich hiervoor wil afmelden, moet men dat doen via een geschreven verzoek. Maar goed, gratis geld om games te kopen wil natuurlijk niemand afslaan.

Wel is duidelijk dat men in een bepaalde periode een van de specifieke games die eerst ook via andere partijen te koop waren via een code moet hebben gekocht. Natuurlijk moet men ook in de VS wonen – in Nederland heb je hier niets aan.

Hoe zit het dan in Nederland?

Ook in Nederland worden echter vergelijkbare massaclaims opgezet. Vorig jaar diende de Nederlandse consumentenstichting Massaschade en Consument bijvoorbeeld de massaclaim ‘Fair PlayStation’ in, waarbij Sony werd aangeklaagd vanwege de hoge kosten van spellen in de PlayStation Store. Sony zou zijn machtspositie misbruiken om prijzen van digitale games hoog te houden, met PS Store-prijzen die gemiddeld met 47 procent hoger liggen dan fysieke games in de winkels. Het zou dus zomaar kunnen dat Nederlandse PlayStation-gamers in de toekomst ook vergoeding ontvangen.