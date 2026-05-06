Heb je in de tijd van de PlayStation 3 enorm veel games gekocht en baal je dat je die nu niet kunt gebruiken op je nieuwste console? Dat hoeft geen probleem meer te zijn. Modders hebben ontdekt hoe je PlayStation 3-games toch gewoon op je PlayStation 5 kunt spelen. Althans, helemaal gewoon is het dus niet.

PlayStation 3-games op je PS5

Het is geen eenvoudige opgave, maar je kunt dus via RPCS4 op een PlayStation 5 via Linux alsnog je oude games spelen op je nieuwe console. Het kan dus mogelijk worden gemaakt, maar Sony heeft er bewust voor gekozen om dat niet mogelijk te maken. Nu zijn mensen het bedrijf dus te slim af. Je kunt je PlayStation 3-discs spelen.

Het is sowieso de moeite waard om Linux op je PlayStation 5 te zetten, want hiermee maak je van je console een soort game-pc waarop je bijvoorbeeld ook Steam-games kunt spelen. Specifiek voor het spelen van PlayStation 3-games moet je er dus een programma dat RPCS3 heet op installeren.

Hieronder zie je bijvoorbeeld hoe iemand er Pacific Rift door kan spelen:

Je verwacht het misschien al een beetje, er schuilt wel een addertje onder het gras. Twee eigenlijk: de ene is dat Sony dit natuurlijk liever niet wil: helemaal illegaal is het niet, maar het is duidelijk dat het bedrijf het anders zelf wel mogelijk had gemaakt. Daarnaast moet je er wel een bepaalde firmware voor draaien, namelijk 3.XX-4.XX en als je je PlayStation 5 al hebt geüpdate, of een nieuwer model hebt gekocht, dan heb je dus een probleem. Dan zou je een eigen decryptiesleutel bij elkaar moeten versieren en dat is niet makkelijk.

Goede PS3-games

Veel goede PS3-games hebben inmiddels wel remasters op nieuwere consoles gekregen, maar er zijn wel pareltjes over die dat nog niet hebben. We denken dan aan Infamous en Killzone bijvoorbeeld, maar ook MotorStorm en Resistance zijn games die heel tof zouden zijn om nieuw te spelen.

Het is dus wel even een gedoe om het voor elkaar te krijgen, maar tegelijkertijd hoef je niet de allergekste capriolen uit te halen om straks je oude games weer te spelen op de PlayStation 5.