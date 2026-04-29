Heb je een PlayStation 4 of 5 en wil je gamen? Dat kan natuurlijk makkelijk, maar zeker als je digitale games gebruikt dan is het aan te raden om je console zoveel mogelijk online te houden. Wat wil namelijk het geval: mensen krijgen ineens allemaal meldingen dat ze hun games niet meer kunnen gebruiken wanneer ze langer dan 30 dagen offline zijn op hun gameconsole.

Ineens lijkt het erop dat digitale games een licentie hebben van 30 dagen en dat als je niet online bent, je je toegang tot die spellen verliest. We hebben het niet over PlayStation Plus-games, maar gewoon volledige, digitale games waar je tientallen euro's voor hebt betaald. Het vreemde is dat het nu al een aantal dagen gaande is, maar Sony nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt of het nou om een foutje gaat of om nieuw beleid. Het lijkt er daardoor op dat het misschien gewoon even wil testen hoe we in de wedstrijd staan als gamers. Aan de andere kant moge dat duidelijk zijn: niemand is hier fan van.

De klantenservice van Sony geeft vage antwoorden, maar onderzoek van gamers wijst uit dat het waarschijnlijk een tijdelijk ding te zijn: je koopt een game, dan krijg je die 30 dagen licentie, en vervolgens wordt die na 14 dagen vervangen voor een permanente licentie. Je moet wel online gaan na die 14 dagen om die 30-dagentimer te laten verdwijnen, want anders stopt de toegang wel na 30 dagen. Hoewel het dus niet zo erg lijkt te zijn, is het toch wel duidelijk dat je digitale games niet van jou zijn en dat je wel aan de grillen van gamebedrijven bent overgeleverd over wat het er precies allemaal mee doet.

Toch zou Sony dit niet voor niets doen: er zou een loophole zijn waardoor gebruikers met gehackte consoles niet meer bij games konden komen. Waarschijnlijk is het dus vooral voor kwaadwillenden bedoeld, maar hebben alle gamers met goede bedoelingen er dus wel last van. Het maakt het ook wat vreemd dat Sony er niet gewoon over communiceert. We houden het in de gaten, maar let dus goed op hoe vaak je online bent met je PlayStation.