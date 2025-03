Zo kun je straks digitale games delen op je Switch

Digitale games

Het is dus niet zozeer dat je veel games op deze manier aan vreemden zal verkopen, maar als je wel eens aan neefjes en nichtjes games verkoopt of ze gewoon deelt, dan kan dat nu dus nog makkelijker, ook met digitale games. Sowieso is het delen van games ook mogelijk via een familie-account, maar dat kan wel maar met een game tegelijk, dus het is even zoeken welke tactiek hierbij dan verstandig is. Het kan namelijk dan ook maar twee weken, en dat is voor een game als bijvoorbeeld Zelda toch echt veel te kort. Het huidige systeem van games delen blijft wel bestaan, maar daarvoor moet je straks dan naar het Online licentie-instellingenmenu.

Het is ondertussen wachten op de Nintendo Switch 2, de console die als opvolger geldt voor de Switch en dit jaar in juni wordt verwacht. Nintendo heeft hier echter nog geen uitspraken over gedaan, dus het is afwachten of we het nieuwe apparaat om Mario en co op te spelen inderdaad in die maand kunnen verwachten. Maar ook: wat hij precies gaat kosten en welke games we erop kunnen verwachten is nog onduidelijk. Deze week wordt er meer informatie verwacht.