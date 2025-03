Het is MAR10-day! – 5 toffe LEGO-sets om dat te vieren

Het is vandaag 10 maart, ook wel 10 March, March 10th, Mar10, Mario dus. Kun je het nog volgen? Het is jaarlijks op 10 maart Mario-dag en die staat dit jaar bij DutchCowboys in teken van de tofste Mario-LEGO-sets.

Mar10-day!

Nintendo deelt ter ere van Mar10-day ook wat leuke feitjes over de Mario-franchise, zoals dat de eerste Super Mario Bros.-game op 13 september 1985 verscheen op het Famicom-systeem in Japan, met daarna al snel releases bij ons op het Nintendo Entertainment System. Niet dat dat de eerste game was met Mario trouwens: dat was toen hij nog Jumpman was in Donkey Kong.

In de jaren daarna zijn er veel Mario-games verschenen vol met gekke power-ups voor de loodgieter. Denk aan de Wing Cap uit Super Mario 64, de Super Leaf uit Super Mario Bros. 3, de Superbel uit Super Mario 3D World en de olifantenappel uit Super Mario Bros. Wonder. We zijn ook fan van het gele capeje uit Super Mario World en Goomba’s Shoe uit Super Mario 3.

5 toffe LEGO-sets van Mario

Er zijn wereldwijd meer dan 443 Super Mario-games verkocht en de meest verkochte Mario-game op de Switch is niet de game hoe we Mario hebben leren kennen: geen sidescrollng actieplatformer, maar Mario Kart 8 Deluxe. Daar zijn er al 67,35 miljoen van over de toonbank geschoven. Meer weten over de geschiedenis van Mario? We kunnen het uittekenen, maar Nintendo heeft een tof overzicht gemaakt dat je hier kunt bekijken.

Waar wij je aan kunnen helpen, dat zijn toffe LEGO-sets die alles met Mario te maken hebben. Er zijn in de afgelopen jaren heel veel sets verschenen, mede door een nauwe samenwerking tussen LEGO en Nintendo. We noemen vijf favorieten van de redactie: