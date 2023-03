Happy Mar10-day! Een ode aan Nintendo-mascotte Mario

Vandaag is het Mario-dag. Dat heeft niets te maken met de dag waarop dit bekende gamepersonage tot leven kwam of de game waarin hij voorkomt uitkwam. Het heeft alles te maken met hoe Amerikanen een datum schrijven. 10 maart, March 10, of, korter: Mar 10. Mar10 dus! Dit is waarom Mario zo’n geliefd gamepersonage is en wat je op deze dag zoal kunt verwachten.

Nieuwe Super Mario. Bros Movie-trailer

Eén van de dingen om deze dag te vieren in 2023, dat is om de nieuwe trailer te bekijken van de Mario-film. Hierin krijgen we een stuk beter beeld van de humor die je in het spel kunt verwachten. Zo blijkt de schattige ster uit Super Mario Galaxy eigenlijk maar een sadistisch schurkje te zijn. De laatste trailer voor de Super Mario Bros. Movie is erg leuk. De film zelf draait vanaf 6 april in de bioscoop.