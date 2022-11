Nintendo maakt een real-life Mario Kart-auto

De betreffende kart wordt gemaakt door Nintendo en speelgoedfabrikant JAKKS. Hij draagt de nogal lange naam Super Mario Kart 24V Ride-on Racer en hij werkt echt. Even je kind een helmpje op en het rijdt je zo voor je sokken in zijn of haar eigen kart.

In de trailer ziet het er al geweldig uit: op de echte straat in je echte Mario Kart kunnen racen, maar dan zonder last van blauwe schilden die inmiddels al jaren de hele game verzieken. Tenzij je de hoorn goed plant natuurlijk.

Pas wel op voor je deze gadget voor je kind koopt: is het echt iets wat je kleine leuk zou vinden of is het stiekem toch iets meer nostalgie van papa of mama? Het is namelijk niet bepaald een goedkoop speeltje dat je even als schoencadeau krijgt. Het kost 399,99 dollar.

Reden van dit bijzondere speelgoed is dat Mario Kart dit jaar dertig jaar bestaat. Een indrukwekkende mijlpaal, zeker als je bedenkt dat deze franchise in de basis nooit heel drastisch verandert maar toch keer op keer weer hoge ogen gooit. Het begon allemaal op de Super Nintendo en nu op Nintendo Switch is het nog steeds een van de meest gespeelde games van Nintendo.

Mario

De kart is gebaseerd op de Standard Kart en dat is en blijft toch het voertuig dat het beste past bij onze snordragende held. Het apparaat gaat 13 kilometer per uur, wat toch wel een tikkeltje langzamer is dan de karts in het spel (die 100 km per uur zouden gaan). Echter kan de bolide wel driften en is het zelfs mogelijk om te schakelen. Ja ja, het is echt levensecht, maar dan wat langzamer om je inboedel en je kind te beschermen.

Er zitten ook geluiden op het apparaat, het power-upgeluid, het geluid als je een ster pakt en natuurlijk de gewone muziek uit het geweldige racespel. Het is nog specifieker de muziek uit Mario Kart 8 Deluxe. Wil je dit geweldige voertuig hebben, dan zal je hem uit de Verenigde Staten moeten importeren: hij is alleen te koop bij Target. En we herhalen het met een huilend hart nog maar eens: hij is gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar.