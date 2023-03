Amsterdam zit in de nieuwe DLC voor Mario Kart 8 Deluxe

Het circuit Moo Moo Farms uit Mario Kart mag door zijn koetjes iets weg hebben van Nederland: het is het niet. Gelukkig heeft Nintendo ooit wel geïnvesteerd in het maken van een Hollands circuit, namelijk voor Mario Kart Tour op de mobiele telefoon. En, goed nieuws voor iedereen die met Mario en co door Amsterdam wil racen in de ‘echte’ Mario Kart: het Amsterdam-circuit uit Tour komt naar Mario Kart 8 Deluxe op Nintendo Switch.

Het Amsterdamse circuit is vooral opvallend omdat het stiekem ook naar Zaandijk gaat: de Zaanse Schans is er enorm aandoenlijk in nagebouwd, inclusief groene Zaanse huisjes en natuurlijk molens. Verder is het Rijksmuseum deel van het circuit en word je overstelpt met tulpen. De soundtrack van het parcours is erg accordeon-achtig: heerlijk cliché. Het fijne aan de overstap van Tour naar de échte game, dat is onder andere dat je geen microtransacties hoeft te gebruiken: die zitten namelijk niet in de Switch-game. Wel moet je voor de dlc betalen.

Nintendo’s hybride handheld kent Mario Kart al jaren als een van de meest populaire en meest verkochte games . Het is typisch een game die makkelijk is om op te pakken, maar waarbij je er nog best hard aan moet trekken als je alles op zijn moeilijkst wil doen. Er is voor Mario Kart 8 Deluxe al heel veel dlc uitgekomen, maar nog niet het Amsterdamse circuit. Gelukkig komt dat er nu wel.

Amsterdam Drift

Het is de vierde golf van dlc voor Mario Kart 8 Deluxe en deze bevat onder andere een heel nieuw circuit van het koddige Yoshi’s Island. In totaal zitten er acht circuits in die je nog niet eerder in Mario Kart 8 Deluxe kon spelen. Op 9 maart verschijnt de 4e golf aan downloadbare content en deze bevat ook nog een nieuw speelbaar personage: Birdo. De geestige eierspuger komt dus met 8 circuits: Riverside Park van Game Boy Advance, DK Summit van Wii, Mario Circuit van de DS, Waluigi Stadium van de GameCube en dus drie Mario Kart Tour-circuits. Naast Amsterdam Drift zijn dat Bangkok Rush en Singapore Speedway, die je kunt vinden in de Fruit Cup en de Boomerang Cup. Je kunt de dlc kopen met de Booster Course Pass van 25 euro of met het Nintendo Switch Online-abonnement met Expansion Pack, dat 50 euro per jaar kost.

Er komen hierna nog twee dlc-pakketjes naar Mario Kart 8 Deluxe, maar met deze zijn we al dik tevreden. We hoopten namelijk al dat Amsterdam het zou schoppen naar een egrote Mario Kart-game toen we schreven over het Nederlandse circuit in Mario Kart Tour.