Happy Mar10-day! Lego onthult Mario Kart Lego

Het is vandaag Mario-dag en dat komt omdat 10 maart in het Engels 10 March is, dus March 10: Mar10 . We hebben er vaker bij stilgestaan, omdat die snordragende loodgieter nu eenmaal een grote invloed hebben gehad op ons gamefanatisme, maar dit jaar gaat het dus ook gepaard met een toffe aankondiging.

Er wordt verwacht dat er volgend jaar een nieuwe console uitkomt van Nintendo en dat er dan ook eindelijk een volledig nieuwe Mario Kart aankomt. Of dat klopt of niet, dat moeten we nog zien, maar het is misschien niet helemaal toevallig dat Lego nu een Mario Kart-set teaset voor release in 2025.

Lego en Nintendo werken al sinds 2020 samen en maken sets die interactief zijn. Of nou ja, dat zijn natuurlijk alle Lego-sets uiteindelijk, maar die van Mario gaan gepaard met schermpjes en geluiden, waardoor je Mario-levels kunt bouwen en kunt naspelen. Erg tof, maar er miste nog iets... en dat is nu op deze Mario-dag aangekondigd: Lego Mario Kart.

Ready, set, go! #LEGOSuperMario Mario Kart releases in 2025! #Mar10Day pic.twitter.com/Afz61eeAbv

Lego Mario Kart

Naast de Mario Kart-tease is er meer aangekondigd: De Bowser Express Train, het kasteel van Peach en King Boo's Haunted Mansion. Het zijn stuk voor stuk iconische decors uit de geliefde gamefranchise en deze drie komen 1 augustus uit. Het zijn plekken die we al decennia kennen, want deze locaties zitten al in de eerste Mario-games op NES en Super Nintendo. Echter zijn we vooral benieuwd naar Mario Kart, omdat je daar technisch gezien heel toffe dingen mee zou kunnen doen. En omdat Mario Kart misschien nog wel meer geliefd is dan de sidescrolling platform-avonturen van de gebroeders Mario en Luigi.

De hype is groot voor zowel de game als de Lego-set, al hebben we van die laatste alleen nog een silhouet gezien. In de onderstaande nogal gelikte video zie je meer van de sets.