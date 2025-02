LEGO onthult wannahave voor dinosaurusfans: een T-Rex fossiel

T-Rex

De T. Rex is in de Jurassic World-franchise een beetje ondergetrappeld door allerlei hybride vormen die veel krachtiger waren, maar in Jurassic Park (en uiteindelijk stiekem toch ook wel een beetje in Jurassic World), was de T. Rex de koning van het eiland. Je kan deze grote beesten niet missen. Datzelfde geldt voor de LEGO-set, die 105 cm breed is (meer dan 1 meter dus).

Qua minifiguren is LEGO wat bescheiden gebleven: deze set bevat alleen de twee figuren van Dr. Alan Grant en Ellie Sattler. Aan de andere kant is dit ook geen set om echt mee te spelen, maar om te bouwen en neer te zetten. Het is dan ook een 18+-set. Hij wordt zelfs geleverd met een informatieplaatje en een standaard om deze verzameling plastic LEGO-botten op tentoon te stellen.

Je moet er wel wat voor over hebben: dit is geen goedkope set met zijn adviesprijs van 249,99 euro. Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus Rex wordt verwacht op 15 maart 2025.