Dit zijn de 10 tofste nieuwe LEGO-sets van 2024

5. The Lord of the Rings: Barad-dur

Deze uit 5.471 steentjes bestaande LEGO-set is een icoon uit de Lord of the Rings-films van Peter Jackson. Het is een toren zonder saai te zijn: met het bekende oog van Sauron aan de top. Het is de plek waar twee tovenaars vochten, waar heel veel macht bijeenkwam en met zijn gitzwarte stenen is het ook nog eens een heel stijlvol bouwwerk. Tegelijkertijd zit er ook veel LEGO-humor in verstopt. The Lord of the Rings: Barad-dur kost 469,99 euro.