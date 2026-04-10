We kennen Professor Layton van de consoles van Nintendo, maar nu komt de Britse slimmerik Layton ook naar de pc en PlayStation 5. Zijn nieuwe game is Professor Layton and the New World of Steam en die komt later dit jaar op de bovenstaande platformen plus Nintendo Switch en Switch 2.

Layton neemt de titel van zijn game dus heel serieus, want met een release op pc-gameplatform Steam stapt hij inderdaad een nieuwe wereld in. Layton is bekend van eigenlijk maar één ding: puzzelen. Elke game komt hij weer in schattige dorpjes terecht waar onheil huishoudt en daar gaat hij met allerlei burgers in gesprek om te ontdekken hoe het zit.

Het zijn geliefde games omdat je ze lekker relaxed kan spelen. Er is geen tijd die loopt, bevalve je eigen tijd in de echte wereld. Je kunt net zo lang over de raadsels en puzzels doen als je wil. Kom je er bovendien echt niet uit, dan kun je met hintmuntjes die je vindt door in de gamewereld rond te tikken/klikken hints kopen. Dat is vrij eenvoudig, maar voelt natuurlijk altijd enigszins naar.

Professor Layton kwam bijna 20 jaar geleden in ons leven op de Nintendo DS. Een goede game voor jong en oud, want de DS werd ook voor ouderen in de markt gezet en daar is deze gamereeks zeer geschikt voor.

Ook op Nintendo 3DS verschenen meerdere games van Layton. Er zijn er 7 verschenen, naast crossovers met rechtbankspelserie Ace Attorney. De eerste game, Professor Layton and the Curious Village, is de meest verkochte. Hij ging meer dan 5 miljoen keer over de toonbank.