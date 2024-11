Puzzelpret: Professor Layton is terug in een ‘nieuwe wereld’

De nieuwe Professor Layton-game komt eraan en hierin duikt hij in een nieuwe wereld vol stoom. De game komt in 2025 naar Nintendo Switch. Layton en Luke zijn weer samen en moeten het opnemen tegen Ghostly Gunslinger na een vreemde situatie in Steam Bison.

Professor Layton

Je gaat met de bekende detective en zijn eeuwige stagiair op pad in die wereld om te ontfutselen wat er is gebeurd. En dat doe je maar op een manier: door honderden puzzels op te lossen. Allerlei verschillende varianten puzzels komen voorbij. Ondertussen spreek je allerlei mensen uit de buurt, die ook nog eens allerlei typetjes zijn en waar je op den duur ook een soort vriendschappen mee sluit. Het is allemaal gescript en vaststaand, maar toch voelt het heel gezellig en knus: tenminste, als we op eerdere Professor Layton-games mogen afgaan.