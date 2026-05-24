Hij heeft een wat vreemde naam, maar de Konkr Pocket Block is een goedkopere ‘Game Boy’ van nu, van Ayaneo. Hoeveel hij kost is nog onbekend, maar Ayaneo heeft laten doorschemeren dat het een wat goedkoper apparaat wordt.

Ayaneo -CEO Arthur Zhang heeft de Konkr retro-handheld onthuld, maar hij is nog wel mysterieus. Het wordt een kleiner apparaatje dan de vorige handheld van het bedrijf. Hij moet juist extreem compact zijn met veel AI-mogelijkheden. Ayaneo heeft nog niet bekendgemaakt welke kunstmatige intelligentie-opties het apparaatje krijgt, maar het zou wel de eerste AI-handheld zijn ter wereld, zegt het bedrijf.

Er is nog geen prijs bekend, maar Ayaneo maakt vrij prijzige handhelds, dus dat deze iets meer budgetvriendelijk is, betekent niet dat hij een paar tientjes kost. Hij zal waarschijnlijk onder de Pocket Vert duiken die 269 dollar kost. Het is bewust geen apparaat met een heel stijlvolle en minimalistische look, maar juist retro om het nog meer een Game Boy-achtig gevoel mee te geven.

Er worden veel game-apparaten gemaakt waarmee je games ‘in je hand’ houdt, maar het is maar zelden in de vorm zoals de oude Game Boy. Het zijn vaak apparaten met grote schermen en dan de besturing aan beide zijkanten, zoals bij Switch, PlayStation Portal en Asus ROG Ally het geval is.

Ayaneo gaat juist meer voor de nostalgie in games en de wat kleinere game-apparaten, die net iets makkelijker in je tas en misschien zelfs je broekzak passen.

Wanneer we de Konkr Pocket Block kunnen verwachten is nog onbekend.