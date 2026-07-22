Microsoft
is van plan om originele Xbox
-games op de pc uit te brengen. Er zitten een paar echte klassiekers tussen, zoals Blinx, Conker en Crimson Skies.
Hey Blinx
Xbox wil zijn games
dan wel wat meer exclusief houden, het is natuurlijk hofleverancier van Windows, dus het houdt het toch wel binnenshuis. Er zijn vanaf nu vier oude Xbox-games op de pc beschikbaar en het idee is dat straks meer retrogames richting de computer komen.
De eerste games zijn Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge en Fuzion Frenzy. Het klinkt als een leuke weggever, maar je moet er wel voor betalen. Hoewel, als je het spel ooit digitaal hebt gekocht, dan kun je hem wel gratis downloaden en spelen op zowel PC als handhelds die als PC fungeren.
Xbox-games op PC
De spellen hebben op de PC ook wel iets speciaals, want het is makkelijker gemaakt om de instellingen qua graphics te veranderen zonder dat het je gameplay-ervaring verpest. Er is ook VSync-ondersteuning toegevoegd en maximaal 4x resolutie-upscaling, anisotropic filtering, verbeterde anti-aliasing, fullscreen en venstermodi. Veel keuze dus, om het spel naar je hand te zetten. Ook qua taal trouwens.
En voor de jagers is er ook goed nieuws, want achievements komen ook bij deze games kijken. Dit zijn de vereisten voor de computer:
GPU: Nvidia GTX 950 of AMD Radeon RX 550 of Intel UHD 770 of Intel Arc A310
CPU: Intel Core i3-8100 of AMD Ryzen 3 1200 of AMD Ryzen Z2 A Processor
RAM: 8GB
En ja, Windows 11 is uiteraard ook nodig. Verder raadt Microsoft een GTX 1070 Ti of equivalent
aan qua GPU en een six-core CPU zoals de Intel Core i5-10400 of AMD Ryzen 5 3600 to get the best out of these games.
Het is ergens ook een mooie oversteek: de nieuwe Xbox zou namelijk ook in staat zijn om PC-games af te spelen.