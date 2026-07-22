De eerste games zijn Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge en Fuzion Frenzy. Het klinkt als een leuke weggever, maar je moet er wel voor betalen. Hoewel, als je het spel ooit digitaal hebt gekocht, dan kun je hem wel gratis downloaden en spelen op zowel PC als handhelds die als PC fungeren.





En voor de jagers is er ook goed nieuws, want achievements komen ook bij deze games kijken. Dit zijn de vereisten voor de computer:





GPU: Nvidia GTX 950 of AMD Radeon RX 550 of Intel UHD 770 of Intel Arc A310

CPU: Intel Core i3-8100 of AMD Ryzen 3 1200 of AMD Ryzen Z2 A Processor

RAM: 8GB

De spellen hebben op de PC ook wel iets speciaals, want het is makkelijker gemaakt om de instellingen qua graphics te veranderen zonder dat het je gameplay-ervaring verpest. Er is ook VSync-ondersteuning toegevoegd en maximaal 4x resolutie-upscaling, anisotropic filtering, verbeterde anti-aliasing, fullscreen en venstermodi. Veel keuze dus, om het spel naar je hand te zetten. Ook qua taal trouwens.