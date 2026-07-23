EA Sports FC heeft zijn coverart wereldkundig gemaakt en hierop zien we een schreeuwende Mbappé. Of een juichende. De voetbalgame FC27 kan alle aandacht krijgen nu het wereldkampioenschap voetbal achter de rug is. Mbappé is de coverster van de standaard editie en de ultimate edition.

FC 27

FC 27 verchijnt op 25 september. EA laat weten: "Betreed The Grounds om een voetbalspeeltuin te ervaren waar de straten het stadion ontmoeten, en ervaar meer controle in elke modus terwijl community-gedreven innovaties zorgen voor levensechte voetbalgameplay."

De game komt uit op PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC, PS4, Xbox One en de Switch 1. Hieronder kun je vast genieten van de onthullingstrailer. Het spel is voortaan voor mensen van 16 jaar en ouder: dat is nieuw, want eerder was het voor alle leeftijden. Dat komt omdat je nu aankopen in de game kunt doen met echt geld.