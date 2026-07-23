E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
Mbappe

Dit is Mbappé op de cover van EA Sports F27: check nu de trailer

Gaming24 jul , 1:28doorLaura Jenny
EA Sports FC heeft zijn coverart wereldkundig gemaakt en hierop zien we een schreeuwende Mbappé. Of een juichende. De voetbalgame FC27 kan alle aandacht krijgen nu het wereldkampioenschap voetbal achter de rug is. Mbappé is de coverster van de standaard editie en de ultimate edition.

FC 27

FC 27 verchijnt op 25 september. EA laat weten: "Betreed The Grounds om een voetbalspeeltuin te ervaren waar de straten het stadion ontmoeten, en ervaar meer controle in elke modus terwijl community-gedreven innovaties zorgen voor levensechte voetbalgameplay."
De game komt uit op PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC, PS4, Xbox One en de Switch 1. Hieronder kun je vast genieten van de onthullingstrailer. Het spel is voortaan voor mensen van 16 jaar en ouder: dat is nieuw, want eerder was het voor alle leeftijden. Dat komt omdat je nu aankopen in de game kunt doen met echt geld.

Lees ook

Deze Xbox-klassiekers komen naar de PCDeze Xbox-klassiekers komen naar de PC
Dit zijn games om naar uit te kijken in de tweede helft van 2026Dit zijn games om naar uit te kijken in de tweede helft van 2026
Roblox laat je met AI je eigen games makenRoblox laat je met AI je eigen games maken
Blinx

Deze Xbox-klassiekers komen naar de PC

Gaming
22 juli 2026
FC-27

Kylian Mbappé is de coverster van EA Sports FC 27

Gaming
21 juli 2026
Onimusha

Dit zijn games om naar uit te kijken in de tweede helft van 2026

Gaming
18 juli 2026
roblox

Roblox laat je met AI je eigen games maken

Gaming
17 juli 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading