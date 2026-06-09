Nintendo heeft zich populair gemaakt door een bomvolle Nintendo Direct uit te geven. Hij is net een paar uur geleden afgelopen en dit zijn de vijf beste aankondigen. Al kunnen we het natuurlijk niet laten om ook nog wat extra trailers te laten zien die Nintendo tijdens zijn online presentatie onthulde.

Nieuwe beelden van Kingdom Hearts

Soms worden er zoveel remakes aangekondigd dat je bijna de nieuwe games niet meer herkent, maar Kingdom Hearts IV is er toch echt eentje die volledig nieuwe is. Kingdom Hearts is nog atldij een gweldige combi van Final Fantasy en Disney en er wordt dan ook reikhalzend naar deze game uitgekeken. Eerlijk is eerlijk, die trailer ziet er ook wel heel erg goed uit. Daarnaast kwam Kingdom Hearts Collection I-III ook nog voorbij, die verschijnt op 8 oktober.

Minecraft wordt speciaal voor Switch 2 gemaakt

Minecraft en Nintendo zijn niet altijd een heel geweldig duo geweest, maar er is nieuwe hoop voor Minecraft op Switch 2. Het gigantische spel wordt vertaald naar Nintendo's krachtigere console en dat biedt hoop. Het is nog onbekend wanneer het spel verschijnt.

We kunnen weer Wii Sports spelen, maar dan Switch Sports

Als er een game iconisch is, dan is het wel Wii Sports . Loop een willekeurige bowlingbaan binnen en je hoort iemand wel een opmerking maken over hoe anders het is zonder de Remote. Nintendo is nog lang niet klaar met de franchise, want de Switch 2 krijgt Nintendo Switch Resort met 12 speelbare sporten. Het spel verschijnt op 22 oktober alleen op de Nintendo Switch 2 en de sporten beloven goed gebruik te maken van de Joy-Cons van het apparaat.

Onimusha: Way of the Sword komt ook naar de Switch 2

Onimusha krijgt een opvolger en die komt niet alleen naar de bekende consoles, hij komt ook naar de Nintendo Switch 2. Goed nieuws om zo'n volwassen titel op de console te krijgen: in de onderstaande trailer zie je precies wat we daarmee bedoelen.

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt dit jaar nog op Nintendo Switch 2: dat is toch een prachtige afsluiter van deze editie van Nintendo Direct?

Dit waren wat ons betreft de vijf tofste aankondigingen, maar er waren er natuurlijk veel meer.

Meer Nintendo Direct-aankondigingen

Maar er is meer groot nieuws en daar horen ook trailers bij, dus we kunnen het niet laten om er toch nog een aantal te noemen. Wil je echt van de hoed en de rand weten, dan zal je de hele Nintendo Direct terug moeten kijken, want er waren ook veel kleinere aankondigingen tussendoor.

Rhythm Paradise Groove verschijnt op 2 juli 2026 met tachtig minigames (!).

Dragon's Dogma 2 verschijnt als Dark Arisen op 9 oktober 2026 op Switch 2, Xbox Series, PC en PlayStation 5.

Stellar Blade verschijnt in 2026 op Nintendo Switch 2.

Pokopia krijgt een Expansion Pass en gratis update met onderwaterwereld in augustus.

Fire Emblem: Fortune's Weave heeft een releasedatum: 17 september 2026 is het zover en komt hij uit op Nintendo Switch 2.