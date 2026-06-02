Crocs zijn wat Uggs en Birkenstocks ook zijn: vreemd schoeisel dat ontzettend lekker zit. Echter zijn Uggs en Birkenstocks redelijk subtiel in uitvoering, terwijl Crocs er soms echt een flink tandje bovenop doen. Nu ook weer, want het heeft samengewerkt met Nintendo voor een nieuwe collectie met vijf verschillende designs.

Crocs x Nintendo

Vooral de variant met daarop de petjes van Mario zijn een vrij intense belevenis: het zijn een soort knuffelige petjes in rood, op een blauwe Croc met daarop wat Jibbitz Charms van Nintendo. Een Mario-gezicht, een 3D-paddestoel en een vrij flink 3D-vraagtekenblok. Er is ook een Bowser -versie die is voorzien van puntjes, maar wel een erg felgroene kleur met oranjerode rand hebben.

Daarnaast is er een Yoshi-versie die wat lieflijker is dan die van Bowser, maar er wel erg op lijkt, alleen zijn het punk-achtige puntjes op de schoen maar het kleine detail van Yoshi's hoofd dat zo herkenbaar is (en wat minder stekelig). Dan zijn er ook nog Crocs van Princess Peach die roze zijn en met wat meer prinsessige Jibbitz gepaard gaan, en tot slot een Mario-level in blauw met daarop Jibbitz van Mario en Luigi, maar ook met vraagtekenblokken, muntjes, sterren, wat jij wil.

Jibbitz

Er zijn verschillende Jibbitz-pakketjes te koop. Eentje met Mario, Yoshi, Toad, Luigi en Peach. Eentje met de schurken uit de games , zaols een Shy Guy en een plant en eentje met Yoshi's in allerlei kleuren, een ster en een vraagtekenblok.

Nintendo kondigt aan dat de speciale Crocs vanaf 15 juli beschikbaar zijn. Wat ze kosten is onduidelijk, maar aangezien de LEGO Midnight Garden 89,99 euro kost, verwachten we dat we naar zo'n prijs kijken voor de Nintendo-klompen. Een Gibbit-pakket kost waarschijnlijk zo'n 16,99 tot 18,99 euro.

Toffe Crocs

Er zijn door de jaren heen vrij veel toffe Crocs-uitvoeringen geweest. Zo zijn we erg te spreken over de Limited Edition Aespa, die hele gekke van Diplo en die van Futura Laboratories. Ook is er een leuke van Sully van Monsters Inc, Chinatown Market en een heel puntige, punkachtige van Barneys New York. Sommige van die Crocs gaan nu voor bijna 1000 euro over de toonbank, andere kun je nog gewoon kopen: die fluffy Sully-Crocs zijn bijvoorbeeld gewoon nog te koop voor 79,99 euro. Dat zijn wel meer pantoffels dan Crocs, maar dat is natuurlijk bijna hetzelfde, aangezien ze zo lekker zitten.