Het is een speciale week voor fans van games : diverse bedrijven houden deze week namelijk grote presentaties waarin ze toekomstige spellen uitlichten.

Vroeger werd in juni E3 gehouden. Dat was een grote gamebeurs in Los Angeles waar journalisten van over heel de wereld naartoe kwamen om aankomende games uit te testen. Diverse gamebedrijven hielden in die week ook presentaties waarin ze hun mooiste nieuwe titels uitlichtten.

E3 bestaat inmiddels al een paar jaar niet meer, maar gelukkig is daar wat voor in de plaats gekomen: Summer Game Fest. Dit evenement, georganiseerd door Geoff Keighley – ook bekend van The Game Awards aan het einde van elk jaar – heeft een eigen presentatie waarin diverse aankomende topgames de revue passeren. Gelukkig houden diverse bedrijven ook nog altijd hun presentaties, waardoor deze week goed gevuld wordt qua interessant gamenieuws.

Hieronder nemen we de grootste aankomende presentaties met je door en vertellen we wat je zoal kunt verwachten.

Sony’s State of Play – Dinsdag 2 juni vanaf 23:00 uur

Vanavond gaat meteen goed van start met een nieuwe State of Play, de livestreams van Sony waarin PlayStation -eigenaren te zien krijgen wat ze de komende jaren gaan spelen. Alles wijst er op dat de presentatie van vanavond een knaller wordt, want hij duurt minstens een uur en Sony zendt in de Verenigde Staten de State of Play zelfs in een aantal bioscopen uit.

We weten in ieder geval al dat Marvel’s Wolverine, de nieuwe superheldengame van Insomniac Games (ook bekend van de moderne Spider-Man-spellen), getoond gaat worden. De releasedatum van 15 september op PlayStation 5 weten we al, dus de State of Play vanavond gaat waarschijnlijk vooral meer van de game tonen.

Verder blijft het giswerk. Er gaan al een lange tijd geruchten over een God of War-spin-off met Faye, de overleden vrouw van hoofdpersonage Kratos, in de hoofdrol. Ook zijn er details gelekt over een Rayman Legends-remake en Rayman Origins-remaster, die wel eens tijdens de State of Play aangekondigd zouden kunnen worden. Dan zijn er ook nog geruchten over de mogelijkheid dat we eindelijk het langverwachte vervolg op Harry Potter-game Hogwarts Legacy voor het eerst te zien krijgen, maar dat zouden we voor nu echt nog met een korrel zout nemen. Hoe dan ook zijn de verwachtingen hooggespannen.

Summer Game Fest – Vrijdag 5 juni vanaf 23:00 uur

Aanstaande vrijdagavond kun je het weekend goed beginnen door om 11 uur ’s avonds in te schakelen bij het hoofdevenement van deze week, Summer Game Fest. Hier komen games voorbij van allerlei verschillende spellenmakers die niet tijdens de andere presentaties van de consolemakers zelf werden getoond.

We hebben nog nauwelijks concrete informatie over wat we dit jaar gaan zien, al zou het ons niets verbazen als we downloadbare content voor de eerder dit jaar uitgekomen topper Resident Evil Requiem mogen aanschouwen. Een releasedatum voor Tomb Raider: Legacy of Atlantis – de remake van de allereerste Tomb Raider – zou ook niet misstaan, net zoals de releasedatum van Onimusha: Way of the Sword – als die tenminste niet al op de State of Play voorbijkomt.

Verder is het vooral hopen op een paar grote aankondigingen. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als het slotstuk van de Final Fantasy 7 Remake-trilogie hier wordt getoond, of de mogelijk bestaande remake van Resident Evil: Code Veronica? Of doe eens gek en geef ons eindelijk die langverwachte Grand Theft Auto 6 -trailer! Tja, dromen mag, toch?

Xbox Games Showcase – Zondag 7 juni vanaf 19:00 uur

Microsoft is de hekkensluiter. Zij zullen weer een hoop aankomende Xbox -games tonen tijdens de nieuwe Xbox Games Showcase aankomende zomer. En die presentatie is niet alleen interessant voor eigenaren van een Xbox-console, want het bedrijf brengt zijn spellen tegenwoordig ook naar platforms als pc, PlayStation en Switch.

We weten in ieder geval dat direct na de presentatie een uitgebreid segment over de aankomende prequelgame Gears of War: E-Day wordt uitgezonden. Ook is het zo goed als zeker dat de nieuwe Fable voorbijkomt, ook al is dat spel afgelopen week uitgesteld naar februari 2027. Nieuwe beelden van Halo: Campaign Evolved dat later dit jaar verschijnt zijn ook een inkoppertje. Vorige week is daarnaast Call of Duty: Modern Warfare 4 aangekondigd , en het is zo goed als zeker dat die game ook zondag te zien zal zijn.

Verder blijft het ook hier nog bij speculeren. Zo gaan er geruchten dat MachineGames aan een nieuwe Wolfenstein-shooter werkt, wordt het de hoogste tijd dat we eindelijk iets meer gaan zien van State of Decay 3 en hopen we ook stiekem iets meer te horen over Project Helix , de aankomende nieuwe Xbox-console die ook pc-games kan afspelen. Genoeg potentie dus voor een zinderende afsluiting!

