ASUS Republic of Gamers (ROG) pakt uit voor zijn twintigjarig jubileum. De fabrikant introduceert de nieuwe ROG Xbox Ally X20, een speciale editie van zijn gaming handheld die voor het eerst is uitgerust met een OLED-scherm. De jubileumuitvoering verschijnt bovendien in een opvallende transparante behuizing en wordt geleverd met een AR-gamingbril voor een complete mobiele gamingervaring.

De introductie markeert een nieuwe stap voor ASUS in de steeds competitievere markt voor gaming handhelds , waar apparaten als de Steam Deck OLED en Lenovo Legion Go de afgelopen jaren veel aandacht trokken.

Eerste Ally met OLED-display

De grootste vernieuwing is zonder twijfel het scherm. Waar eerdere Ally-modellen gebruikmaakten van een LCD-paneel, kiest ASUS nu voor een 7,4-inch OLED-display onder de naam Nebula HDR Display.

Dat brengt verschillende voordelen met zich mee. OLED-technologie levert diepere zwartwaarden, hogere contrasten en levendigere kleuren, terwijl ook de responstijd aanzienlijk lager ligt. Het scherm ondersteunt een verversingssnelheid van 120 Hz, FreeSync Premium Pro en bereikt volgens ASUS een piekhelderheid van 1.400 nits.

Voor gamers betekent dat vloeiendere beelden, betere HDR-weergave en een scherm dat ook buitenshuis beter zichtbaar blijft.

Transparant ontwerp als eerbetoon aan het verleden

Minstens zo opvallend als de hardware is het ontwerp. De Xbox Ally X20 krijgt een doorschijnende zwarte behuizing met goudkleurige accenten aan de binnenzijde.

Daarmee grijpt ROG bewust terug naar een tijdperk waarin transparante elektronica populair was onder gamers. Tegelijkertijd biedt het ontwerp letterlijk een kijkje onder de motorkap, waarbij onderdelen van het koelsysteem en de interne hardware zichtbaar zijn.

Volgens ASUS is de jubileumeditie exclusief ontwikkeld ter ere van twintig jaar Republic of Gamers, dat in 2006 werd opgericht.

Nieuwe AMD Ryzen AI-chip

Onder de behuizing draait de handheld op de nieuwe AMD Ryzen AI Z2 Extreme-processor. Die moet niet alleen zorgen voor betere prestaties in moderne games , maar ook nieuwe AI-functies mogelijk maken.

Een van die functies is Auto SR (Automatic Super Resolution), waarmee games op een lagere resolutie kunnen worden gerenderd en vervolgens via AI worden opgeschaald. Dat levert hogere framerates op zonder dat de beeldkwaliteit sterk achteruitgaat. De handheld beschikt daarnaast over:

AMD Ryzen AI Z2 Extreme

24 GB LPDDR5X-geheugen

1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

Xbox-modus voor controllergerichte bediening

Nieuwe TMR-joysticks tegen stick drift

Volgens ASUS bieden de nieuwe joysticks meer precisie dan traditionele Hall Effect-oplossingen en zijn ze beter bestand tegen slijtage tijdens langdurig gebruik.

Inclusief AR-gamingbril

Opvallend is dat ASUS de handheld niet los introduceert, maar als onderdeel van een bundel.

De ROG Xbox Ally X20 wordt geleverd met de nieuwe ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses. Deze AR-bril creëert een virtueel scherm van 171 inch en maakt gebruik van micro-OLED-panelen met een verversingssnelheid van 240 Hz.

Via een enkele USB-C-kabel wordt de bril direct verbonden met de handheld. Daarmee kunnen gebruikers onderweg gamen op een veel groter virtueel scherm zonder externe monitor.

Handheldmarkt blijft groeien

Met OLED, AR-accessoires en een exclusieve behuizing positioneert ASUS de X20 duidelijk als een luxe jubileummodel. De combinatie van OLED, AI-versnelling, krachtige hardware en AR-functionaliteit laat zien dat fabrikanten steeds verder gaan dan alleen het verkleinen van een gaming-pc.

Waar de eerste generatie handhelds vooral draaide om draagbaarheid, verschuift de focus nu naar schermkwaliteit, AI-functies en nieuwe manieren om onderweg te spelen.

Of gamers daadwerkelijk zitten te wachten op een AR-bril als standaardonderdeel van een handheldbundel, zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar ASUS laat met de Xbox Ally X20 in ieder geval zien dat het bedrijf groot durft uit te pakken voor het twintigjarig bestaan van ROG.